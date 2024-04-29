"Сколько можно?" Генерал ВСУ взбесился из-за крупного успеха России
Генерал Кривонос: потеря Очеретино серьезно ударит по Украине
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Переход населенного пункта Очеретино под контроль России может дать ей значительное преимущество на фронте, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
На прошлой неделе глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.
"То, что мы имеем, — это серьезный системный провал. <…> Очеретино — не маленькое село, неоднократно там бывал, там достаточно промышленной застройки, есть многоэтажки. С учетом степной зоны, как раз использование этих высотных зданий и промзоны позволит противнику наблюдать значительно дальше вперед", — отметил Кривонос.
По словам генерала, занятие Очеретино позволит российской армии отрыть себе дорогу на Мирноград, а оттуда она сможет пойти уже на центр Покровского района ДНР — город Покровск.
«
"Сказать, что я недоволен — это мягко сказать, хочется просто задать определенным командирам вопросы: да сколько можно наступать на одни и те же грабли?", — возмутился офицер.
В понедельник Минобороны России сообщило, что российские военные группировки "Центр" нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников "Иностранного легиона" в районах сел Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное. За сутки российские войска отбили десять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка в районах сел Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи.
Украинская армия потеряла в этих боях около 370 человек убитыми и ранеными, два бронетранспортера и четыре автомобиля. Уничтожены также американские гаубицы М777 и М102, орудие Д-20, буксируемая гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и противотанковое орудие МТ-12 "Рапира".