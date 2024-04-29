https://ria.ru/20240429/general-1943037482.html

"Сколько можно?" Генерал ВСУ взбесился из-за крупного успеха России

"Сколько можно?" Генерал ВСУ взбесился из-за крупного успеха России - РИА Новости, 29.04.2024

"Сколько можно?" Генерал ВСУ взбесился из-за крупного успеха России

Переход населенного пункта Очеретино под контроль России может дать ей значительное преимущество на фронте, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T15:09

2024-04-29T15:09

2024-04-29T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

киев

россия

владимир рогов

сергей кривонос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:58:800:508_1920x0_80_0_0_94e00e490f1d8991d213694214e0add1.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Переход населенного пункта Очеретино под контроль России может дать ей значительное преимущество на фронте, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".На прошлой неделе глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре."То, что мы имеем, — это серьезный системный провал. <…> Очеретино — не маленькое село, неоднократно там бывал, там достаточно промышленной застройки, есть многоэтажки. С учетом степной зоны, как раз использование этих высотных зданий и промзоны позволит противнику наблюдать значительно дальше вперед", — отметил Кривонос.По словам генерала, занятие Очеретино позволит российской армии отрыть себе дорогу на Мирноград, а оттуда она сможет пойти уже на центр Покровского района ДНР — город Покровск."Сказать, что я недоволен — это мягко сказать, хочется просто задать определенным командирам вопросы: да сколько можно наступать на одни и те же грабли?", — возмутился офицер.В понедельник Минобороны России сообщило, что российские военные группировки "Центр" нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников "Иностранного легиона" в районах сел Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное. За сутки российские войска отбили десять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка в районах сел Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи.Украинская армия потеряла в этих боях около 370 человек убитыми и ранеными, два бронетранспортера и четыре автомобиля. Уничтожены также американские гаубицы М777 и М102, орудие Д-20, буксируемая гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и противотанковое орудие МТ-12 "Рапира".

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943035734.html

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943021720.html

украина

киев

россия

покровск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, киев, россия, владимир рогов, сергей кривонос, покровск, донецкая народная республика