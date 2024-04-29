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"Сколько можно?" Генерал ВСУ взбесился из-за крупного успеха России - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 29.04.2024 (обновлено: 16:04 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/general-1943037482.html
"Сколько можно?" Генерал ВСУ взбесился из-за крупного успеха России
"Сколько можно?" Генерал ВСУ взбесился из-за крупного успеха России - РИА Новости, 29.04.2024
"Сколько можно?" Генерал ВСУ взбесился из-за крупного успеха России
Переход населенного пункта Очеретино под контроль России может дать ей значительное преимущество на фронте, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:09
2024-04-29T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
киев
россия
владимир рогов
сергей кривонос
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Переход населенного пункта Очеретино под контроль России может дать ей значительное преимущество на фронте, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".На прошлой неделе глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре."То, что мы имеем, — это серьезный системный провал. &lt;…&gt; Очеретино — не маленькое село, неоднократно там бывал, там достаточно промышленной застройки, есть многоэтажки. С учетом степной зоны, как раз использование этих высотных зданий и промзоны позволит противнику наблюдать значительно дальше вперед", — отметил Кривонос.По словам генерала, занятие Очеретино позволит российской армии отрыть себе дорогу на Мирноград, а оттуда она сможет пойти уже на центр Покровского района ДНР — город Покровск."Сказать, что я недоволен — это мягко сказать, хочется просто задать определенным командирам вопросы: да сколько можно наступать на одни и те же грабли?", — возмутился офицер.В понедельник Минобороны России сообщило, что российские военные группировки "Центр" нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников "Иностранного легиона" в районах сел Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное. За сутки российские войска отбили десять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка в районах сел Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи.Украинская армия потеряла в этих боях около 370 человек убитыми и ранеными, два бронетранспортера и четыре автомобиля. Уничтожены также американские гаубицы М777 и М102, орудие Д-20, буксируемая гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и противотанковое орудие МТ-12 "Рапира".
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943035734.html
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украина
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Владимир Рогов, Сергей Кривонос, Покровск, Донецкая Народная Республика
"Сколько можно?" Генерал ВСУ взбесился из-за крупного успеха России

Генерал Кривонос: потеря Очеретино серьезно ударит по Украине

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Генерал Сергей Кривонос
Генерал Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Генерал Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Переход населенного пункта Очеретино под контроль России может дать ей значительное преимущество на фронте, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
На прошлой неделе глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.
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"То, что мы имеем, — это серьезный системный провал. <…> Очеретино — не маленькое село, неоднократно там бывал, там достаточно промышленной застройки, есть многоэтажки. С учетом степной зоны, как раз использование этих высотных зданий и промзоны позволит противнику наблюдать значительно дальше вперед", — отметил Кривонос.
По словам генерала, занятие Очеретино позволит российской армии отрыть себе дорогу на Мирноград, а оттуда она сможет пойти уже на центр Покровского района ДНР — город Покровск.
«
"Сказать, что я недоволен — это мягко сказать, хочется просто задать определенным командирам вопросы: да сколько можно наступать на одни и те же грабли?", — возмутился офицер.
В понедельник Минобороны России сообщило, что российские военные группировки "Центр" нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников "Иностранного легиона" в районах сел Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное. За сутки российские войска отбили десять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка в районах сел Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи.
Украинская армия потеряла в этих боях около 370 человек убитыми и ранеными, два бронетранспортера и четыре автомобиля. Уничтожены также американские гаубицы М777 и М102, орудие Д-20, буксируемая гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и противотанковое орудие МТ-12 "Рапира".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныКиевРоссияВладимир РоговСергей КривоносПокровскДонецкая Народная Республика
 
 
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