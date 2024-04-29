https://ria.ru/20240429/finansy-1943077004.html

США разрешили операции с банками из России для расчетов в сфере энергетики

США разрешили операции с банками из России для расчетов в сфере энергетики - РИА Новости, 29.04.2024

США разрешили операции с банками из России для расчетов в сфере энергетики

США продлили действие разрешения на операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики, следует из генеральной лицензии американского Минфина. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T20:43

2024-04-29T20:43

2024-04-29T22:23

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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. США продлили действие разрешения на операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики, следует из генеральной лицензии американского Минфина."Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024 с участием одной или более указанных организаций, связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года", — говорится в тексте.В этот перечень вошли банки "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, "Зенит", Банк "Санкт-Петербург", а также Центробанк.С начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты ввели множество санкций против российских юридических лиц, в частности финорганизаций. При этом американский Минфин изначально разрешил проводить транзакции, связанные с энергетикой, с некоторыми попавшими под ограничения структурами.В одной из предыдущих редакцией генлицензии пояснялось, что термин "относящийся к энергоносителям" означает добычу, производство, переработку, сжижение, газификацию, регазификацию, конверсию, обогащение, изготовление, транспортировку или покупку нефти, включая сырую нефть.Среди прочего разрешение касается СПГ, нефтепродуктов и природного газа, угля, древесины и урана.В Вашингтоне не раз поясняли, что цель введенных рестрикций — лишить Москву доходов от продажи сырья, но при этом избежать ущерба для всего остального мира. Тем не менее этого сделать не удалось. Несмотря на то что основной импортер топлива — Европа сократила закупки нефти и газа из России, последней удалось нарастить поставки в дружественные страны. Как сообщал вице-премьер Александр Новак, в прошлом году Москва увеличила долю экспорта нефти в эти государства до 86 процентов, а нефтепродуктов — до 84.

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https://ria.ru/20231226/miller-1918338046.html

https://ria.ru/20240419/sanktsii-1941100299.html

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экономика, сша, россия, альфа-банк, росбанк, министерство финансов рф (минфин россии), совкомбанк, сбербанк россии, украина, александр новак