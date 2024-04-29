https://ria.ru/20240429/feyerverk-1943055150.html
В Иваново отменили первомайский фейерверк
В Иваново отменили первомайский фейерверк - РИА Новости, 29.04.2024
В Иваново отменили первомайский фейерверк
Запланированный на 1 мая фейерверк в Иваново отменили по техническим причинам, сообщила администрация города на своем сайте. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T17:29
2024-04-29T17:29
2024-04-29T17:36
общество
иваново
воздушно-десантные войска россии
день победы
подготовка к празднованию 1 мая в россии в 2011 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879212654_0:207:2906:1842_1920x0_80_0_0_79aad8acd839282d3ff096c25d05d4e3.jpg
РЯЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Запланированный на 1 мая фейерверк в Иваново отменили по техническим причинам, сообщила администрация города на своем сайте. "Праздничный фейерверк, запланированный на 1 мая 2024 года, не состоится по техническим причинам. Просим горожан с пониманием отнестись к возникшей ситуации", - говорится в сообщении. Отмечается, что другие запланированные мероприятия состоятся: в частности, автопробег, посвященный 80-летию 98-й дивизии ВДВ, забег "Красный рубин", легкоатлетическая эстафета "Рабочий край", а также ежегодный велопарад.
https://ria.ru/20240423/volgograd-1941841141.html
иваново
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879212654_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_b75d90ca2023fd6f6375b50f37c76e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, иваново, воздушно-десантные войска россии, день победы, подготовка к празднованию 1 мая в россии в 2011 году
Общество, Иваново, Воздушно-десантные войска России, День Победы, Подготовка к празднованию 1 Мая в России в 2011 году
В Иваново отменили первомайский фейерверк
Первомайский фейерверк в Иваново отменили по техническим причинам