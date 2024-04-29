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В Иваново отменили первомайский фейерверк

В Иваново отменили первомайский фейерверк - РИА Новости, 29.04.2024

В Иваново отменили первомайский фейерверк

Запланированный на 1 мая фейерверк в Иваново отменили по техническим причинам, сообщила администрация города на своем сайте. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T17:29

2024-04-29T17:29

2024-04-29T17:36

общество

иваново

воздушно-десантные войска россии

день победы

подготовка к празднованию 1 мая в россии в 2011 году

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РЯЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Запланированный на 1 мая фейерверк в Иваново отменили по техническим причинам, сообщила администрация города на своем сайте. "Праздничный фейерверк, запланированный на 1 мая 2024 года, не состоится по техническим причинам. Просим горожан с пониманием отнестись к возникшей ситуации", - говорится в сообщении. Отмечается, что другие запланированные мероприятия состоятся: в частности, автопробег, посвященный 80-летию 98-й дивизии ВДВ, забег "Красный рубин", легкоатлетическая эстафета "Рабочий край", а также ежегодный велопарад.

https://ria.ru/20240423/volgograd-1941841141.html

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общество, иваново, воздушно-десантные войска россии, день победы, подготовка к празднованию 1 мая в россии в 2011 году