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В Иваново отменили первомайский фейерверк - РИА Новости, 29.04.2024
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17:29 29.04.2024 (обновлено: 17:36 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/feyerverk-1943055150.html
В Иваново отменили первомайский фейерверк
В Иваново отменили первомайский фейерверк - РИА Новости, 29.04.2024
В Иваново отменили первомайский фейерверк
Запланированный на 1 мая фейерверк в Иваново отменили по техническим причинам, сообщила администрация города на своем сайте. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T17:29
2024-04-29T17:36
общество
иваново
воздушно-десантные войска россии
день победы
подготовка к празднованию 1 мая в россии в 2011 году
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РЯЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Запланированный на 1 мая фейерверк в Иваново отменили по техническим причинам, сообщила администрация города на своем сайте. "Праздничный фейерверк, запланированный на 1 мая 2024 года, не состоится по техническим причинам. Просим горожан с пониманием отнестись к возникшей ситуации", - говорится в сообщении. Отмечается, что другие запланированные мероприятия состоятся: в частности, автопробег, посвященный 80-летию 98-й дивизии ВДВ, забег "Красный рубин", легкоатлетическая эстафета "Рабочий край", а также ежегодный велопарад.
https://ria.ru/20240423/volgograd-1941841141.html
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общество, иваново, воздушно-десантные войска россии, день победы, подготовка к празднованию 1 мая в россии в 2011 году
Общество, Иваново, Воздушно-десантные войска России, День Победы, Подготовка к празднованию 1 Мая в России в 2011 году
В Иваново отменили первомайский фейерверк

Первомайский фейерверк в Иваново отменили по техническим причинам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДевушка смотрит праздничный салют
Девушка смотрит праздничный салют - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушка смотрит праздничный салют. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Запланированный на 1 мая фейерверк в Иваново отменили по техническим причинам, сообщила администрация города на своем сайте.
"Праздничный фейерверк, запланированный на 1 мая 2024 года, не состоится по техническим причинам. Просим горожан с пониманием отнестись к возникшей ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что другие запланированные мероприятия состоятся: в частности, автопробег, посвященный 80-летию 98-й дивизии ВДВ, забег "Красный рубин", легкоатлетическая эстафета "Рабочий край", а также ежегодный велопарад.
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ОбществоИвановоВоздушно-десантные войска РоссииДень ПобедыПодготовка к празднованию 1 Мая в России в 2011 году
 
 
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