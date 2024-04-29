https://ria.ru/20240429/evropa-1943050688.html

Глава МВФ заявила об уязвимости Европы из-за импорта энергоносителей

Глава МВФ заявила об уязвимости Европы из-за импорта энергоносителей - РИА Новости, 29.04.2024

Глава МВФ заявила об уязвимости Европы из-за импорта энергоносителей

Европейская экономика будет оставаться в уязвимом положении до тех пор, пока зависит от импорта энергоносителей, заявила в понедельник директор-распорядитель... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T16:53

2024-04-29T16:53

2024-04-29T16:53

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кристалина георгиева

мвф

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Европейская экономика будет оставаться в уязвимом положении до тех пор, пока зависит от импорта энергоносителей, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Как показал недавний шок газовых поставок, пока Европа зависима от импорта ископаемого топлива, она остается уязвимой", - говорится в ее вступительной речи на бюджетной конференции Евросоюза. В качестве примера Георгиева указала на двукратный рост расходов ЕС на импорт топлива за 2022 год, который по ее словам превысил 5% ВВП. Она подчеркнула, что лучшим решением вопроса энергетической безопасности для Европы является развитие возобновляемых источников. "Однако мы знаем, что объем дополнительных инвестиций, необходимых для достижения нулевых выбросов к 2050 году и энергетически безопасной Европы, будет огромным", - добавила глава МВФ, отметив важность разумно подходить к достижению указанных целей.

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

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европа, кристалина георгиева, мвф, евросоюз, в мире