Рейтинг@Mail.ru
Глава МВФ заявила об уязвимости Европы из-за импорта энергоносителей - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/evropa-1943050688.html
Глава МВФ заявила об уязвимости Европы из-за импорта энергоносителей
Глава МВФ заявила об уязвимости Европы из-за импорта энергоносителей - РИА Новости, 29.04.2024
Глава МВФ заявила об уязвимости Европы из-за импорта энергоносителей
Европейская экономика будет оставаться в уязвимом положении до тех пор, пока зависит от импорта энергоносителей, заявила в понедельник директор-распорядитель... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:53
2024-04-29T16:53
европа
кристалина георгиева
мвф
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754143063_0:0:2824:1588_1920x0_80_0_0_52c428db6f19c5b80270381629dd46b0.jpg
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Европейская экономика будет оставаться в уязвимом положении до тех пор, пока зависит от импорта энергоносителей, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Как показал недавний шок газовых поставок, пока Европа зависима от импорта ископаемого топлива, она остается уязвимой", - говорится в ее вступительной речи на бюджетной конференции Евросоюза. В качестве примера Георгиева указала на двукратный рост расходов ЕС на импорт топлива за 2022 год, который по ее словам превысил 5% ВВП. Она подчеркнула, что лучшим решением вопроса энергетической безопасности для Европы является развитие возобновляемых источников. "Однако мы знаем, что объем дополнительных инвестиций, необходимых для достижения нулевых выбросов к 2050 году и энергетически безопасной Европы, будет огромным", - добавила глава МВФ, отметив важность разумно подходить к достижению указанных целей.
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
https://ria.ru/20240419/sanktsii-1941100299.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754143063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d0afed8eac6c1236add035977074ec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, кристалина георгиева, мвф, евросоюз, в мире
Европа, Кристалина Георгиева, МВФ, Евросоюз, В мире
Глава МВФ заявила об уязвимости Европы из-за импорта энергоносителей

Глава МВФ: Европа останется уязвимой, пока зависит от импорта энергоносителей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКристалина Георгиева
Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Кристалина Георгиева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Европейская экономика будет оставаться в уязвимом положении до тех пор, пока зависит от импорта энергоносителей, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Как показал недавний шок газовых поставок, пока Европа зависима от импорта ископаемого топлива, она остается уязвимой", - говорится в ее вступительной речи на бюджетной конференции Евросоюза.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
У России есть то, что нужно всем
27 апреля, 08:00
В качестве примера Георгиева указала на двукратный рост расходов ЕС на импорт топлива за 2022 год, который по ее словам превысил 5% ВВП.
Она подчеркнула, что лучшим решением вопроса энергетической безопасности для Европы является развитие возобновляемых источников.
"Однако мы знаем, что объем дополнительных инвестиций, необходимых для достижения нулевых выбросов к 2050 году и энергетически безопасной Европы, будет огромным", - добавила глава МВФ, отметив важность разумно подходить к достижению указанных целей.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Экономика России доказала свою устойчивость, признали в МВФ
19 апреля, 17:05
 
ЕвропаКристалина ГеоргиеваМВФЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала