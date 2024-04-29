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Осталось недолго. МВФ оценил перспективы экономики США - РИА Новости, 29.04.2024
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16:38 29.04.2024 (обновлено: 17:56 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/ekonomika-1943048246.html
Осталось недолго. МВФ оценил перспективы экономики США
Осталось недолго. МВФ оценил перспективы экономики США - РИА Новости, 29.04.2024
Осталось недолго. МВФ оценил перспективы экономики США
Американской экономике осталось недолго демонстрировать высокие темпы, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева,... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:38
2024-04-29T17:56
сша
европа
кристалина георгиева
мвф
санкции в отношении россии
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Американской экономике осталось недолго демонстрировать высокие темпы, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая на бюджетной конференции Евросоюза. "Экономика США до сих пор работает на полную мощность, но маловероятно, что это продлится долго", — сказала она. При этом, добавила Георгиева, рост производительности в Соединенных Штатах обеспечивается, среди прочего, гораздо большими частными инвестициями в развитие новых технологий, нежели в Европе. В апреле МВФ обновил прогноз по перспективам роста американской экономики. Ожидается, в этом году ВВП США вырастет на 2,7 процента, но уже в 2025-м фонд прогнозирует замедление темпов роста до 1,9 процента. Как отметил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, сейчас экономика США демонстрирует уверенный рост производительности, сильный потребительский спрос и увеличение расходов населения.
https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html
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сша, европа, кристалина георгиева, мвф, санкции в отношении россии, в мире
США, Европа, Кристалина Георгиева, МВФ, Санкции в отношении России, В мире
Осталось недолго. МВФ оценил перспективы экономики США

МВФ: экономике США осталось недолго демонстрировать высокие темпы роста

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Американской экономике осталось недолго демонстрировать высокие темпы, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая на бюджетной конференции Евросоюза.
"Экономика США до сих пор работает на полную мощность, но маловероятно, что это продлится долго", — сказала она.
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При этом, добавила Георгиева, рост производительности в Соединенных Штатах обеспечивается, среди прочего, гораздо большими частными инвестициями в развитие новых технологий, нежели в Европе.
В апреле МВФ обновил прогноз по перспективам роста американской экономики. Ожидается, в этом году ВВП США вырастет на 2,7 процента, но уже в 2025-м фонд прогнозирует замедление темпов роста до 1,9 процента.
Как отметил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, сейчас экономика США демонстрирует уверенный рост производительности, сильный потребительский спрос и увеличение расходов населения.
Изображение сгенерировано ИИ
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СШАЕвропаКристалина ГеоргиеваМВФСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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