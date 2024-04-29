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Прокуратура раскрыла подробности ДТП в Москве с двумя погибшими - РИА Новости, 29.04.2024
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22:29 29.04.2024 (обновлено: 22:30 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/dtp-1943085303.html
Прокуратура раскрыла подробности ДТП в Москве с двумя погибшими
Прокуратура раскрыла подробности ДТП в Москве с двумя погибшими - РИА Новости, 29.04.2024
Прокуратура раскрыла подробности ДТП в Москве с двумя погибшими
Двадцатилетний водитель, выехавший на встречную полосу и спровоцировавший тем самым ДТП, в котором погибли два взрослых и пострадали два ребенка,... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T22:29
2024-04-29T22:30
происшествия
москва
калужское шоссе
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Двадцатилетний водитель, выехавший на встречную полосу и спровоцировавший тем самым ДТП, в котором погибли два взрослых и пострадали два ребенка, предварительно, был пьян, сообщает столичная прокуратура. Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщила, что на Калужском шоссе, в районе деревни Терехово, водитель Mercedes выехал на встречную полосу и влетел в "ВАЗ". В результате трагедии погибли два взрослых человека, еще два ребенка (2015 и 2018 годов рождения) пострадали. По данным прокуратуры, один из пострадавших - в тяжелом состоянии. "По предварительной информации, у водителя выявлено состояние алкогольного опьянения. Два человека погибли, двое детей 2015 и 2018 г.р. госпитализированы, один из пострадавших детей в тяжелом состоянии", - говорится в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что прокуратура контролирует процесс привлечения водителя к уголовной ответственности по 264 статье УК РФ (управлением транспортом в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, москва, калужское шоссе, россия
Происшествия, Москва, Калужское шоссе, Россия
Прокуратура раскрыла подробности ДТП в Москве с двумя погибшими

Прокуратура: виновник ДТП в Москве, в котором погибли два человека, был пьян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Двадцатилетний водитель, выехавший на встречную полосу и спровоцировавший тем самым ДТП, в котором погибли два взрослых и пострадали два ребенка, предварительно, был пьян, сообщает столичная прокуратура.
Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщила, что на Калужском шоссе, в районе деревни Терехово, водитель Mercedes выехал на встречную полосу и влетел в "ВАЗ". В результате трагедии погибли два взрослых человека, еще два ребенка (2015 и 2018 годов рождения) пострадали. По данным прокуратуры, один из пострадавших - в тяжелом состоянии.
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"По предварительной информации, у водителя выявлено состояние алкогольного опьянения. Два человека погибли, двое детей 2015 и 2018 г.р. госпитализированы, один из пострадавших детей в тяжелом состоянии", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Подчеркивается, что прокуратура контролирует процесс привлечения водителя к уголовной ответственности по 264 статье УК РФ (управлением транспортом в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).
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