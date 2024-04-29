https://ria.ru/20240429/dtp-1943081091.html
В Москве при столкновении автомобилей погибли два человека
В Москве при столкновении автомобилей погибли два человека - РИА Новости, 29.04.2024
В Москве при столкновении автомобилей погибли два человека
Двое взрослых погибли и двое детей пострадали при столкновении двух автомобилей на Калужском шоссе в районе деревни Терехово в Москве, сообщается в... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T21:36
2024-04-29T21:36
2024-04-29T21:40
происшествия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Двое взрослых погибли и двое детей пострадали при столкновении двух автомобилей на Калужском шоссе в районе деревни Терехово в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. По данным ведомства, на 49 километре Калужского шоссе в районе деревни Терехово водитель, управляя автомобилем Mercedes, выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ". "Предварительно, в результате дорожной аварии погибли два человека в автомобиле "ВАЗ" и два ребенка, находившихся в этом же автомобиле, получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего.Столичный департамент транспорта позже заявил в Telegram-канале, что движение в районе ДТП затруднено.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html
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происшествия, калужское шоссе, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Калужское шоссе, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Москве при столкновении автомобилей погибли два человека
ГИБДД: в Москве при столкновении двух автомобилей погибли два человека