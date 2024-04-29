https://ria.ru/20240429/dtp-1943038418.html
В Саратовской области автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе
В Саратовской области автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе - РИА Новости, 29.04.2024
В Саратовской области автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе
Легковой автомобиль сбил троих пешеходов, включая 16-летнего подростка, на пешеходном переходе в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области,... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:17
2024-04-29T15:17
2024-04-29T15:17
происшествия
балаково
саратовская область
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Легковой автомобиль сбил троих пешеходов, включая 16-летнего подростка, на пешеходном переходе в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, пострадавшие доставлены в больницу, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло в 14.30 (13.30 мск) напротив дома 19 по улице 30 лет Победы. "По предварительным данным, мужчина 1942 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, в пути следования через пешеходный переход допустил наезд на пешеходов-женщин 1978 и 2002 годов рождения и девочку 16 лет. В результате ДТП пешеходы доставлены в медучреждение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
https://ria.ru/20231212/voditel-1915401527.html
балаково
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балаково, саратовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Балаково, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ
В Саратовской области автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе
ГИБДД: под Саратовом автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе