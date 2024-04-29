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В Саратовской области автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе

В Саратовской области автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе - РИА Новости, 29.04.2024

В Саратовской области автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе

Легковой автомобиль сбил троих пешеходов, включая 16-летнего подростка, на пешеходном переходе в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области,... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T15:17

2024-04-29T15:17

2024-04-29T15:17

происшествия

балаково

саратовская область

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Легковой автомобиль сбил троих пешеходов, включая 16-летнего подростка, на пешеходном переходе в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, пострадавшие доставлены в больницу, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло в 14.30 (13.30 мск) напротив дома 19 по улице 30 лет Победы. "По предварительным данным, мужчина 1942 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, в пути следования через пешеходный переход допустил наезд на пешеходов-женщин 1978 и 2002 годов рождения и девочку 16 лет. В результате ДТП пешеходы доставлены в медучреждение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе управления.

https://ria.ru/20231212/voditel-1915401527.html

балаково

саратовская область

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происшествия, балаково, саратовская область, гибдд мвд рф