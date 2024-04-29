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В Саратовской области автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе - РИА Новости, 29.04.2024
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15:17 29.04.2024
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В Саратовской области автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе
В Саратовской области автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе - РИА Новости, 29.04.2024
В Саратовской области автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе
Легковой автомобиль сбил троих пешеходов, включая 16-летнего подростка, на пешеходном переходе в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области,... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:17
2024-04-29T15:17
происшествия
балаково
саратовская область
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Легковой автомобиль сбил троих пешеходов, включая 16-летнего подростка, на пешеходном переходе в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, пострадавшие доставлены в больницу, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло в 14.30 (13.30 мск) напротив дома 19 по улице 30 лет Победы. "По предварительным данным, мужчина 1942 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, в пути следования через пешеходный переход допустил наезд на пешеходов-женщин 1978 и 2002 годов рождения и девочку 16 лет. В результате ДТП пешеходы доставлены в медучреждение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
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происшествия, балаково, саратовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Балаково, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ
В Саратовской области автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе

ГИБДД: под Саратовом автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Легковой автомобиль сбил троих пешеходов, включая 16-летнего подростка, на пешеходном переходе в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, пострадавшие доставлены в больницу, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло в 14.30 (13.30 мск) напротив дома 19 по улице 30 лет Победы.
"По предварительным данным, мужчина 1942 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, в пути следования через пешеходный переход допустил наезд на пешеходов-женщин 1978 и 2002 годов рождения и девочку 16 лет. В результате ДТП пешеходы доставлены в медучреждение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
Место происшествия, где неизвестный насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП в Энгельсе. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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12 декабря 2023, 19:48
 
ПроисшествияБалаковоСаратовская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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