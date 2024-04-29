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В Петербурге пешеход погиб под колесами троллейбуса
В Петербурге пешеход погиб под колесами троллейбуса - РИА Новости, 29.04.2024
В Петербурге пешеход погиб под колесами троллейбуса
Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после ДТП с троллейбусом, задевшим пешехода, который, оступившись, погиб под колесами, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T14:03
2024-04-29T14:03
2024-04-29T15:10
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после ДТП с троллейбусом, задевшим пешехода, который, оступившись, погиб под колесами, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. Как информирует ведомство, авария произошла накануне вечером на улице Зины Портновой. "Пятидесятилетняя женщина, управляя троллейбусом, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода задним колесом совершила наезд на мужчину-пешехода (на вид 25-28 лет), который, предположительно, оступился и упал под колеса транспортного средства", - говорится в сообщении. Пешеход погиб на месте происшествия, по факту аварии организована проверка, заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20230927/avariya-1899012600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге пешеход погиб под колесами троллейбуса
В Петербурге троллейбус задел пешехода, он оступился и погиб под колесами