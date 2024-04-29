https://ria.ru/20240429/dtp-1943021512.html
В Башкирии произошло ДТП, есть пострадавшие
В Башкирии произошло ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.04.2024
В Башкирии произошло ДТП, есть пострадавшие
В ДТП в Башкирии получили травмы шесть человек, в том числе трое детей, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:11
2024-04-29T13:11
2024-04-29T16:16
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дтп
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943020625_0:0:1041:586_1920x0_80_0_0_bbfa4a27544c7f400e3a20d07a65c08c.jpg
УФА, 29 апр — РИА Новости. В ДТП в Башкирии получили травмы шесть человек, в том числе трое детей, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России. "В результате ДТП пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние от 15-17 лет. Все пострадавшие госпитализированы в больницу", — говорится в релизе.По информации ведомства, авария произошла рано утром на автодороге Акбердино — Нагаево. Там столкнулись Volkswagen и ВАЗ 2111, из-за чего иномарка вылетела в кювет.
https://ria.ru/20240429/dtp-1943002375.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943020625_0:0:1041:780_1920x0_80_0_0_7c084fbea2f4e54ee996650fee18f8cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп, республика башкортостан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДТП, Республика Башкортостан
В Башкирии произошло ДТП, есть пострадавшие
В ДТП на дороге Акбердино — Нагаево пострадали 6 человек, в том числе трое детей