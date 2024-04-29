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В Башкирии произошло ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.04.2024
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13:11 29.04.2024 (обновлено: 16:16 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/dtp-1943021512.html
В Башкирии произошло ДТП, есть пострадавшие
В Башкирии произошло ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.04.2024
В Башкирии произошло ДТП, есть пострадавшие
В ДТП в Башкирии получили травмы шесть человек, в том числе трое детей, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:11
2024-04-29T16:16
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дтп
республика башкортостан
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УФА, 29 апр — РИА Новости. В ДТП в Башкирии получили травмы шесть человек, в том числе трое детей, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России. "В результате ДТП пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние от 15-17 лет. Все пострадавшие госпитализированы в больницу", — говорится в релизе.По информации ведомства, авария произошла рано утром на автодороге Акбердино — Нагаево. Там столкнулись Volkswagen и ВАЗ 2111, из-за чего иномарка вылетела в кювет.
https://ria.ru/20240429/dtp-1943002375.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп, республика башкортостан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДТП, Республика Башкортостан
В Башкирии произошло ДТП, есть пострадавшие

В ДТП на дороге Акбердино — Нагаево пострадали 6 человек, в том числе трое детей

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramДТП на автодороге Акбердино — Нагаево в Башкортостане
ДТП на автодороге Акбердино — Нагаево в Башкортостане - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
ДТП на автодороге Акбердино — Нагаево в Башкортостане
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УФА, 29 апр — РИА Новости. В ДТП в Башкирии получили травмы шесть человек, в том числе трое детей, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России.
"В результате ДТП пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние от 15-17 лет. Все пострадавшие госпитализированы в больницу", — говорится в релизе.
По информации ведомства, авария произошла рано утром на автодороге Акбердино — Нагаево. Там столкнулись Volkswagen и ВАЗ 2111, из-за чего иномарка вылетела в кювет.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДТПРеспублика Башкортостан
 
 
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