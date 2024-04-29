https://ria.ru/20240429/dtp-1943021512.html

В Башкирии произошло ДТП, есть пострадавшие

В Башкирии произошло ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.04.2024

В Башкирии произошло ДТП, есть пострадавшие

В ДТП в Башкирии получили травмы шесть человек, в том числе трое детей, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T13:11

2024-04-29T13:11

2024-04-29T16:16

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дтп

республика башкортостан

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УФА, 29 апр — РИА Новости. В ДТП в Башкирии получили травмы шесть человек, в том числе трое детей, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России. "В результате ДТП пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние от 15-17 лет. Все пострадавшие госпитализированы в больницу", — говорится в релизе.По информации ведомства, авария произошла рано утром на автодороге Акбердино — Нагаево. Там столкнулись Volkswagen и ВАЗ 2111, из-за чего иномарка вылетела в кювет.

https://ria.ru/20240429/dtp-1943002375.html

республика башкортостан

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп, республика башкортостан