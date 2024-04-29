https://ria.ru/20240429/dtp-1942984150.html
В Татарстане женщина на иномарке насмерть сбила троих подростков
В Татарстане женщина на иномарке насмерть сбила троих подростков - РИА Новости, 29.04.2024
В Татарстане женщина на иномарке насмерть сбила троих подростков
Трое подростков погибли под колесами автомобиля на сельской дороге в Татарстане, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T05:52
2024-04-29T05:52
2024-04-29T07:20
происшествия
мензелинский район
toyota corolla
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Трое подростков погибли под колесами автомобиля на сельской дороге в Татарстане, сообщает прокуратура республики.ДТП произошло в воскресенье около 20.00 (мск) на автодороге между селами Верхний и Подгорный Такермен Мензелинского района."Женщина 1987 года рождения за рулём Toyota совершила наезд на троих подростков, которые от полученных травм скончались до приезда медиков", — сообщили в прокуратуре Татарстана.Организована проверка, в ходе которой прокуратура выяснит причины и условия, способствовавшие ДТП, а также даст оценку соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения на месте аварии. "В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", — подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240429/stolknovenie-1942976290.html
мензелинский район
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происшествия, мензелинский район, toyota corolla
Происшествия, Мензелинский район, Toyota Corolla
В Татарстане женщина на иномарке насмерть сбила троих подростков
В Татарстане женщина за рулем Toyota насмерть сбила троих подростков