https://ria.ru/20240429/dtp-1942984150.html

В Татарстане женщина на иномарке насмерть сбила троих подростков

В Татарстане женщина на иномарке насмерть сбила троих подростков - РИА Новости, 29.04.2024

В Татарстане женщина на иномарке насмерть сбила троих подростков

Трое подростков погибли под колесами автомобиля на сельской дороге в Татарстане, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T05:52

2024-04-29T05:52

2024-04-29T07:20

происшествия

мензелинский район

toyota corolla

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Трое подростков погибли под колесами автомобиля на сельской дороге в Татарстане, сообщает прокуратура республики.ДТП произошло в воскресенье около 20.00 (мск) на автодороге между селами Верхний и Подгорный Такермен Мензелинского района."Женщина 1987 года рождения за рулём Toyota совершила наезд на троих подростков, которые от полученных травм скончались до приезда медиков", — сообщили в прокуратуре Татарстана.Организована проверка, в ходе которой прокуратура выяснит причины и условия, способствовавшие ДТП, а также даст оценку соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения на месте аварии. "В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", — подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240429/stolknovenie-1942976290.html

мензелинский район

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мензелинский район, toyota corolla