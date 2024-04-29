https://ria.ru/20240429/dollar-1942987584.html

Курс доллара вырос до 92,71 рубля

Курс доллара вырос до 92,71 рубля - РИА Новости, 29.04.2024

Курс доллара вырос до 92,71 рубля

Курс рубля в начале торгов снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты растет до 92,71 рубля, китайской торгуется по 12,73 рубля,... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T07:20

2024-04-29T07:20

2024-04-29T07:20

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты растет до 92,71 рубля, китайской торгуется по 12,73 рубля, европейской - по 99,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 31 копейку - до 92,71 рубля, юаня торгуется – на 3 копейки, до 12,73 рубля, евро - на 38 копеек, до 99,28 рубля.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа