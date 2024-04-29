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Курс доллара вырос до 92,71 рубля
Курс доллара вырос до 92,71 рубля - РИА Новости, 29.04.2024
Курс доллара вырос до 92,71 рубля
Курс рубля в начале торгов снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты растет до 92,71 рубля, китайской торгуется по 12,73 рубля,... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T07:20
2024-04-29T07:20
2024-04-29T07:20
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты растет до 92,71 рубля, китайской торгуется по 12,73 рубля, европейской - по 99,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 31 копейку - до 92,71 рубля, юаня торгуется – на 3 копейки, до 12,73 рубля, евро - на 38 копеек, до 99,28 рубля.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара вырос до 92,71 рубля
Курс доллара на Московской бирже утром вырос до 92,71 рубля
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты растет до 92,71 рубля, китайской торгуется по 12,73 рубля, европейской - по 99,28 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 31 копейку - до 92,71 рубля, юаня торгуется – на 3 копейки, до 12,73 рубля, евро - на 38 копеек, до 99,28 рубля.