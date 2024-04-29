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Экономист объяснил, почему доллар больше не будет по 70 рублей - РИА Новости, 29.04.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
02:17 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/dollar-1942975461.html
Экономист объяснил, почему доллар больше не будет по 70 рублей
Экономист объяснил, почему доллар больше не будет по 70 рублей - РИА Новости, 29.04.2024
Экономист объяснил, почему доллар больше не будет по 70 рублей
Прогноз Минэкономразвития, предполагающий доллар дороже 100 рублей на протяжении ближайшей "трехлетки", вполне оправдан, а вот об укреплении нацвалюты до 70... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T02:17
2024-04-29T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
бкс мир инвестиций
рубль
доллар
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Прогноз Минэкономразвития, предполагающий доллар дороже 100 рублей на протяжении ближайшей "трехлетки", вполне оправдан, а вот об укреплении нацвалюты до 70 пока лучше не мечтать, рассказал агентству "Прайм" главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.Дело в том, что возможностей для укрепления рубля сейчас гораздо меньше, чем для его ослабления. Отмеченные в том же прогнозе проблемы с экспортом действительно есть, однако вызывает вопрос не только экспорт, но и импорт, говорит Федоров.Кроме того, в условиях проблем с переводами денег спрогнозировать поступление в страну валюты, и, следовательно, курс, крайне сложно. "Проще поставить более слабый курс в прогноз, чем объяснять его ослабление в дальнейшем", - считает экономист.Один из немногих факторов, способных удержать рубль – забота властей о возвращении к низким показателям инфляции и сохранение объемов предложения валюты на валютном рынке, добавил Федоров.
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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), бкс мир инвестиций, рубль, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), БКС Мир инвестиций, Рубль, Доллар
Экономист объяснил, почему доллар больше не будет по 70 рублей

Экономист Федоров: доллар в ближайшие три года не будет стоить 70 рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКурс валют в Москве
Курс валют в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Прогноз Минэкономразвития, предполагающий доллар дороже 100 рублей на протяжении ближайшей "трехлетки", вполне оправдан, а вот об укреплении нацвалюты до 70 пока лучше не мечтать, рассказал агентству "Прайм" главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.
Дело в том, что возможностей для укрепления рубля сейчас гораздо меньше, чем для его ослабления. Отмеченные в том же прогнозе проблемы с экспортом действительно есть, однако вызывает вопрос не только экспорт, но и импорт, говорит Федоров.
Кроме того, в условиях проблем с переводами денег спрогнозировать поступление в страну валюты, и, следовательно, курс, крайне сложно. "Проще поставить более слабый курс в прогноз, чем объяснять его ослабление в дальнейшем", - считает экономист.
Один из немногих факторов, способных удержать рубль – забота властей о возвращении к низким показателям инфляции и сохранение объемов предложения валюты на валютном рынке, добавил Федоров.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)БКС Мир инвестицийРубльДоллар
 
 
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