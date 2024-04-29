https://ria.ru/20240429/dollar-1942975461.html

Экономист объяснил, почему доллар больше не будет по 70 рублей

Экономист объяснил, почему доллар больше не будет по 70 рублей - РИА Новости, 29.04.2024

Экономист объяснил, почему доллар больше не будет по 70 рублей

Прогноз Минэкономразвития, предполагающий доллар дороже 100 рублей на протяжении ближайшей "трехлетки", вполне оправдан, а вот об укреплении нацвалюты до 70... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T02:17

2024-04-29T02:17

2024-04-29T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

бкс мир инвестиций

рубль

доллар

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Прогноз Минэкономразвития, предполагающий доллар дороже 100 рублей на протяжении ближайшей "трехлетки", вполне оправдан, а вот об укреплении нацвалюты до 70 пока лучше не мечтать, рассказал агентству "Прайм" главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.Дело в том, что возможностей для укрепления рубля сейчас гораздо меньше, чем для его ослабления. Отмеченные в том же прогнозе проблемы с экспортом действительно есть, однако вызывает вопрос не только экспорт, но и импорт, говорит Федоров.Кроме того, в условиях проблем с переводами денег спрогнозировать поступление в страну валюты, и, следовательно, курс, крайне сложно. "Проще поставить более слабый курс в прогноз, чем объяснять его ослабление в дальнейшем", - считает экономист.Один из немногих факторов, способных удержать рубль – забота властей о возвращении к низким показателям инфляции и сохранение объемов предложения валюты на валютном рынке, добавил Федоров.

https://ria.ru/20240327/dollar-1936061063.html

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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), бкс мир инвестиций, рубль, доллар