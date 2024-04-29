https://ria.ru/20240429/dnr-1943043044.html
В ДНР обезвредили почти 300 украинских беспилотников за неделю
В ДНР обезвредили почти 300 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 29.04.2024
В ДНР обезвредили почти 300 украинских беспилотников за неделю
Почти 300 украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено за минувшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой, сообщает штаб обороны... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:57
2024-04-29T15:57
2024-04-29T15:57
донецкая народная республика
макеевка
ясиноватая
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Почти 300 украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено за минувшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой, сообщает штаб обороны ДНР. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой обнаружены и подавлены 283 украинских беспилотника", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что в Кировском и Петровском районах Донецка перехватили три беспилотника типа "Баба Яга" под управлением системы Starlink. Эти аппараты несли на себе самодельные взрывные устройства. В Буденновском районе города обезвредили разведывательный коптер AUTEL.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
макеевка
ясиноватая
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, макеевка, ясиноватая, безопасность
Донецкая Народная Республика, Макеевка, Ясиноватая, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В ДНР обезвредили почти 300 украинских беспилотников за неделю
Над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой обезвредили 283 БПЛА за неделю