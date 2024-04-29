https://ria.ru/20240429/dnr-1943043044.html

В ДНР обезвредили почти 300 украинских беспилотников за неделю

В ДНР обезвредили почти 300 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 29.04.2024

В ДНР обезвредили почти 300 украинских беспилотников за неделю

Почти 300 украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено за минувшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой, сообщает штаб обороны... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T15:57

2024-04-29T15:57

2024-04-29T15:57

донецкая народная республика

макеевка

ясиноватая

специальная военная операция на украине

безопасность

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Почти 300 украинских беспилотных летательных аппаратов обезврежено за минувшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой, сообщает штаб обороны ДНР. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой обнаружены и подавлены 283 украинских беспилотника", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что в Кировском и Петровском районах Донецка перехватили три беспилотника типа "Баба Яга" под управлением системы Starlink. Эти аппараты несли на себе самодельные взрывные устройства. В Буденновском районе города обезвредили разведывательный коптер AUTEL.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

макеевка

ясиноватая

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донецкая народная республика, макеевка, ясиноватая, безопасность