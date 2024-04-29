Рейтинг@Mail.ru
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 29.04.2024 (обновлено: 10:37 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/dnr-1943003929.html
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в ДНР
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.04.2024
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в ДНР
Минобороны России опубликовало видеолики, на которых видно, как российские военнослужащие-операторы FPV-дронов группировки войск Центр уничтожают позиций ВСУ в... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T10:36
2024-04-29T10:37
донецкая народная республика
семеновка (краматорск)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943003729_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27b53e033501caf0614a1c90eb596665.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеолики, на которых видно, как российские военнослужащие-операторы FPV-дронов группировки войск Центр уничтожают позиций ВСУ в ДНР. На одном из видеороликов показана работа операторов дронов в районе Семеновки, на другом - в районе Спорного. На кадрах с камер, установленных непосредственно на беспилотниках, видно, как дроны продлевают к позициям украинских войск. Также показано попадание беспилотников в цель, зафиксированное находящимися рядом дронами.
https://ria.ru/20240114/saniya-1921231425.html
донецкая народная республика
семеновка (краматорск)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение позиций ВСУ в ДНР операторами FPV-дронов
Минобороны показало, как российские военные-операторы FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожают позиции ВСУ в ДНР
2024-04-29T10:36
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943003729_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8ad01f7856399f5d0df12e01f359d106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, семеновка (краматорск), вооруженные силы украины, безопасность
Донецкая Народная Республика, Семеновка (Краматорск), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в ДНР

Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций ВСУ операторами FPV-дронов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеолики, на которых видно, как российские военнослужащие-операторы FPV-дронов группировки войск Центр уничтожают позиций ВСУ в ДНР.
На одном из видеороликов показана работа операторов дронов в районе Семеновки, на другом - в районе Спорного.
На кадрах с камер, установленных непосредственно на беспилотниках, видно, как дроны продлевают к позициям украинских войск. Также показано попадание беспилотников в цель, зафиксированное находящимися рядом дронами.
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Танки в зоне СВО получили комплексы подавления FPV-дронов "Сания"
14 января, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСеменовка (Краматорск)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала