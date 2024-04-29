https://ria.ru/20240429/dnr-1943003929.html
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в ДНР
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.04.2024
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в ДНР
Минобороны России опубликовало видеолики, на которых видно, как российские военнослужащие-операторы FPV-дронов группировки войск Центр уничтожают позиций ВСУ в... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T10:36
2024-04-29T10:36
2024-04-29T10:37
донецкая народная республика
семеновка (краматорск)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943003729_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27b53e033501caf0614a1c90eb596665.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеолики, на которых видно, как российские военнослужащие-операторы FPV-дронов группировки войск Центр уничтожают позиций ВСУ в ДНР. На одном из видеороликов показана работа операторов дронов в районе Семеновки, на другом - в районе Спорного. На кадрах с камер, установленных непосредственно на беспилотниках, видно, как дроны продлевают к позициям украинских войск. Также показано попадание беспилотников в цель, зафиксированное находящимися рядом дронами.
https://ria.ru/20240114/saniya-1921231425.html
донецкая народная республика
семеновка (краматорск)
РИА Новости
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Уничтожение позиций ВСУ в ДНР операторами FPV-дронов
Минобороны показало, как российские военные-операторы FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожают позиции ВСУ в ДНР
2024-04-29T10:36
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PT0M21S
РИА Новости
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донецкая народная республика, семеновка (краматорск), вооруженные силы украины, безопасность
Донецкая Народная Республика, Семеновка (Краматорск), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в ДНР
Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций ВСУ операторами FPV-дронов