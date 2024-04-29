https://ria.ru/20240429/dnr-1943003929.html

Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в ДНР

Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.04.2024

Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в ДНР

Минобороны России опубликовало видеолики, на которых видно, как российские военнослужащие-операторы FPV-дронов группировки войск Центр уничтожают позиций ВСУ в... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T10:36

2024-04-29T10:36

2024-04-29T10:37

донецкая народная республика

семеновка (краматорск)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеолики, на которых видно, как российские военнослужащие-операторы FPV-дронов группировки войск Центр уничтожают позиций ВСУ в ДНР. На одном из видеороликов показана работа операторов дронов в районе Семеновки, на другом - в районе Спорного. На кадрах с камер, установленных непосредственно на беспилотниках, видно, как дроны продлевают к позициям украинских войск. Также показано попадание беспилотников в цель, зафиксированное находящимися рядом дронами.

https://ria.ru/20240114/saniya-1921231425.html

донецкая народная республика

семеновка (краматорск)

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Уничтожение позиций ВСУ в ДНР операторами FPV-дронов Минобороны показало, как российские военные-операторы FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожают позиции ВСУ в ДНР 2024-04-29T10:36 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, семеновка (краматорск), вооруженные силы украины, безопасность