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Якутский депутат рассказал, почему не ходит в рестораны - РИА Новости, 29.04.2024
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19:39 29.04.2024 (обновлено: 19:55 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/deputat-1943071207.html
Якутский депутат рассказал, почему не ходит в рестораны
Якутский депутат рассказал, почему не ходит в рестораны - РИА Новости, 29.04.2024
Якутский депутат рассказал, почему не ходит в рестораны
Депутат парламента Якутии единоросс Владимир Поскачин в ходе очередного заседания рассказал, что не ходит в рестораны из-за запрета курения в этих заведениях, и РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T19:39
2024-04-29T19:55
общество
республика саха (якутия)
единая россия
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ЯКУТСК, 29 апр — РИА Новости. Депутат парламента Якутии единоросс Владимир Поскачин в ходе очередного заседания рассказал, что не ходит в рестораны из-за запрета курения в этих заведениях, и призвал отменить подобные ограничения, чтобы курильщики не простужались суровой якутской зимой. Шестое (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха состоялось 24 апреля. Пользователи соцсетей распространили видео, на котором народный депутат от Верхневилюйско-Горного избирательного округа в ходе заседания предлагает коллегам отменить запрет курения внутри развлекательных заведений. "Я в рестораны уже не люблю ходить. Там запрещают курить, нельзя отдыхать. Сидишь, нормально выпиваешь, без курева… Неудобно... Раньше в коридоре курили, а сейчас зимой выходим на улицу, мерзнем, простужаемся", — поделился Поскачин. РИА Новости пока не удалось получить комментарий отделения ЕР в Якутии и Госсобрания республики.
https://ria.ru/20240301/delo-1930413949.html
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общество, республика саха (якутия), единая россия
Общество, Республика Саха (Якутия), Единая Россия
Якутский депутат рассказал, почему не ходит в рестораны

Якутский депутат Поскачин заявил, что не ходит в рестораны из-за запрета курения

© Фото : Партия "Единая Россия"Владимир Поскачин
Владимир Поскачин - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : Партия "Единая Россия"
Владимир Поскачин. Архивное фото
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ЯКУТСК, 29 апр — РИА Новости. Депутат парламента Якутии единоросс Владимир Поскачин в ходе очередного заседания рассказал, что не ходит в рестораны из-за запрета курения в этих заведениях, и призвал отменить подобные ограничения, чтобы курильщики не простужались суровой якутской зимой.
Шестое (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха состоялось 24 апреля.
Пользователи соцсетей распространили видео, на котором народный депутат от Верхневилюйско-Горного избирательного округа в ходе заседания предлагает коллегам отменить запрет курения внутри развлекательных заведений.
"Я в рестораны уже не люблю ходить. Там запрещают курить, нельзя отдыхать. Сидишь, нормально выпиваешь, без курева… Неудобно... Раньше в коридоре курили, а сейчас зимой выходим на улицу, мерзнем, простужаемся", — поделился Поскачин.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий отделения ЕР в Якутии и Госсобрания республики.
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