https://ria.ru/20240429/deptrans-1943023568.html

В центре Москвы сняли временные ограничения движения

В центре Москвы сняли временные ограничения движения - РИА Новости, 29.04.2024

В центре Москвы сняли временные ограничения движения

Департамент транспорта Москвы снял ряд временных ограничений движения в центре столицы, они вводились в связи с проведением "Московского полумарафона",... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T13:22

2024-04-29T13:22

2024-04-29T13:31

москва

департамент транспорта г. москвы

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы снял ряд временных ограничений движения в центре столицы, они вводились в связи с проведением "Московского полумарафона", сообщается в Telegram-канале ведомства. "Временные ограничения сняты: на улице Остоженка на Краснохолмской, Гончарной, Котельнической, Москворецкой и Кремлевской набережных", - говорится в сообщении. Ограничения также сняты на участке от Лужнецкой до Космодамианской набережной, сообщили в дептрансе.

https://ria.ru/20240427/moskve-2024-1942755363.html

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москва, департамент транспорта г. москвы, общество