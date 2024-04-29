https://ria.ru/20240429/deptrans-1943023568.html
В центре Москвы сняли временные ограничения движения
В центре Москвы сняли временные ограничения движения - РИА Новости, 29.04.2024
В центре Москвы сняли временные ограничения движения
Департамент транспорта Москвы снял ряд временных ограничений движения в центре столицы, они вводились в связи с проведением "Московского полумарафона",... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:22
2024-04-29T13:22
2024-04-29T13:31
москва
департамент транспорта г. москвы
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы снял ряд временных ограничений движения в центре столицы, они вводились в связи с проведением "Московского полумарафона", сообщается в Telegram-канале ведомства. "Временные ограничения сняты: на улице Остоженка на Краснохолмской, Гончарной, Котельнической, Москворецкой и Кремлевской набережных", - говорится в сообщении. Ограничения также сняты на участке от Лужнецкой до Космодамианской набережной, сообщили в дептрансе.
https://ria.ru/20240427/moskve-2024-1942755363.html
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москва, департамент транспорта г. москвы, общество
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Общество
В центре Москвы сняли временные ограничения движения
Дептранс Москвы снял временные ограничения движения в центре столицы