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В центре Москвы сняли временные ограничения движения - РИА Новости, 29.04.2024
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13:22 29.04.2024 (обновлено: 13:31 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/deptrans-1943023568.html
В центре Москвы сняли временные ограничения движения
В центре Москвы сняли временные ограничения движения - РИА Новости, 29.04.2024
В центре Москвы сняли временные ограничения движения
Департамент транспорта Москвы снял ряд временных ограничений движения в центре столицы, они вводились в связи с проведением "Московского полумарафона",... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:22
2024-04-29T13:31
москва
департамент транспорта г. москвы
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы снял ряд временных ограничений движения в центре столицы, они вводились в связи с проведением "Московского полумарафона", сообщается в Telegram-канале ведомства. "Временные ограничения сняты: на улице Остоженка на Краснохолмской, Гончарной, Котельнической, Москворецкой и Кремлевской набережных", - говорится в сообщении. Ограничения также сняты на участке от Лужнецкой до Космодамианской набережной, сообщили в дептрансе.
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москва, департамент транспорта г. москвы, общество
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Общество
В центре Москвы сняли временные ограничения движения

Дептранс Москвы снял временные ограничения движения в центре столицы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кремлевская набережная в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы снял ряд временных ограничений движения в центре столицы, они вводились в связи с проведением "Московского полумарафона", сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Временные ограничения сняты: на улице Остоженка на Краснохолмской, Гончарной, Котельнической, Москворецкой и Кремлевской набережных", - говорится в сообщении.
Ограничения также сняты на участке от Лужнецкой до Космодамианской набережной, сообщили в дептрансе.
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МоскваДепартамент транспорта г. МосквыОбщество
 
 
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