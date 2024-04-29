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Суд над Депардье по делу о домогательствах пройдет в октябре

Суд над Депардье по делу о домогательствах пройдет в октябре - РИА Новости, 29.04.2024

Суд над Депардье по делу о домогательствах пройдет в октябре

Суд над французским актером Жераром Депардье по делу о домогательствах состоится в октябре 2024 года, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T20:46

2024-04-29T20:46

2024-04-29T20:58

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ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Суд над французским актером Жераром Депардье по делу о домогательствах состоится в октябре 2024 года, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру Парижа."Депардье предстанет перед судом по делу о сексуальных домогательствах в октябре 2024 года", - сообщили в прокуратуре.В понедельник утром Жерар Депардье был помещен под стражу в участке парижской судебной полиции для допроса в связи с обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми двумя женщинами. Вечером актера отпустили.Речь идет о жалобах, поданных членами съемочной группы двух фильмов: одна исходит от художника-постановщика, участвовавшей в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году, вторая - от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы" во время съемок 2014 года.В марте телеканал BFMTV сообщил, что по первой жалобе прокуратура начала расследование в отношении Депардье, что стало третьим делом, открытым в отношении актера на фоне многочисленных подобных обвинений.В середине февраля газета Ouest France со ссылкой на источники сообщила о другой жалобе, поданной со стороны неизвестной бывшей ассистентки режиссера, которая, по ее словам, подверглась домогательствам Депардье во время съемок в 2014 году. Отмечалось, что прокуратура Парижа начала предварительное расследование.В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.Депардье, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.

https://ria.ru/20231230/deparde-1919124679.html

https://ria.ru/20231230/deparde-1919104900.html

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в мире, жерар депардье, париж