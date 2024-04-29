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Депардье выпустили из-под стражи после обвинений в домогательствах
Депардье выпустили из-под стражи после обвинений в домогательствах - РИА Новости, 29.04.2024
Депардье выпустили из-под стражи после обвинений в домогательствах
Французский актер Жерар Депардье, ранее в понедельник задержанный по делу о домогательствах, выпущен из-под стражи в Париже, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T19:40
2024-04-29T19:40
2024-04-29T19:53
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ПАРИЖ, 29 апр — РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье, ранее в понедельник задержанный по делу о домогательствах, выпущен из-под стражи в Париже, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на его адвоката."Жерар Депардье более не находится в комиссариате полиции, его отпустили из-под стражи", — сообщил адвокат актёра Кристиан Сен-Пале.В понедельник Депардье был помещен под стражу в участке парижской судебной полиции для допроса в связи с обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми двумя женщинами.Речь идет о жалобах, поданных членами съемочной группы двух фильмов: одна исходит от художника-постановщика, участвовавшей в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году, вторая - от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы" во время съемок 2014 года.В марте телеканал BFMTV сообщал, что по первой жалобе прокуратура начала расследование в отношении Депардье, что стало третьим делом, открытым в отношении актера на фоне подобных многочисленных обвинений.В середине февраля газета Ouest France со ссылкой на источники сообщила о другой жалобе, поданной со стороны неназванной бывшей ассистентки режиссера, которая, по ее словам, подверглась домогательствам Депардье во время съемок в 2014 году. Отмечалось, что прокуратура Парижа начала предварительное расследование.В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.Депардье, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
https://ria.ru/20240427/vaynshteyn-1942860673.html
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париж, жерар депардье, в мире
Шоубиз, Париж, Жерар Депардье, В мире
Депардье выпустили из-под стражи после обвинений в домогательствах
Депардье выпустили из-под стражи в Париже после обвинений в домогательствах
ПАРИЖ, 29 апр — РИА Новости.
Французский актер Жерар Депардье, ранее в понедельник задержанный по делу о домогательствах, выпущен из-под стражи в Париже, сообщил телеканал BFMTV
со ссылкой на его адвоката.
"Жерар Депардье более не находится в комиссариате полиции, его отпустили из-под стражи", — сообщил адвокат актёра Кристиан Сен-Пале.
В понедельник Депардье был помещен под стражу в участке парижской судебной полиции для допроса в связи с обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми двумя женщинами.
Речь идет о жалобах, поданных членами съемочной группы двух фильмов: одна исходит от художника-постановщика, участвовавшей в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году, вторая - от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы" во время съемок 2014 года.
В марте телеканал BFMTV сообщал, что по первой жалобе прокуратура начала расследование в отношении Депардье, что стало третьим делом, открытым в отношении актера на фоне подобных многочисленных обвинений.
В середине февраля газета Ouest France со ссылкой на источники сообщила о другой жалобе, поданной со стороны неназванной бывшей ассистентки режиссера, которая, по ее словам, подверглась домогательствам Депардье во время съемок в 2014 году. Отмечалось, что прокуратура Парижа
начала предварительное расследование.
В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
Депардье, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.