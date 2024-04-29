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Депардье поместили под стражу по делу о домогательствах, сообщили СМИ
Депардье поместили под стражу по делу о домогательствах, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2024
Депардье поместили под стражу по делу о домогательствах, сообщили СМИ
Французского актера Жерара Депардье задержали по обвинению в сексуальных домогательствах, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T12:56
2024-04-29T12:56
2024-04-29T14:37
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ПАРИЖ, 29 апр — РИА Новости. Французского актера Жерара Депардье задержали по обвинению в сексуальных домогательствах, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники."В понедельник Жерар Депардье был помещен под стражу в участке парижской судебной полиции для допроса в связи с обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми двумя женщинами", — говорится в публикации.Речь идет о жалобах, поданных членами съемочной группы двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, участвовавшей в съемках фильма "Зеленые ставни", вторая — от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы".Об этих обвинениях стало известно в феврале. Художник-постановщик заявила в прокуратуру, что подверглась сексуальному насилию и домогательствам со стороны Депардье во время съемок в 2021 году. Ассистентка режиссера обвинила актера в домогательствах на съемках в 2014 году. Прокуратура начала расследование — это стало третьим делом, открытым против Депардье из-за подобных обвинений.В отношении Депардье уже ведется расследование из-за подозрений в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов с 2004 по 2022 год.Депардье, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
https://ria.ru/20240225/zhaloba-1929442675.html
https://ria.ru/20231230/deparde-1919104900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жерар депардье, франция, париж, новости культуры
Культура, В мире, Жерар Депардье, Франция, Париж, Новости культуры
Депардье поместили под стражу по делу о домогательствах, сообщили СМИ
AFP: полиция поместила актера Депардье под стражу по делу о домогательствах
ПАРИЖ, 29 апр — РИА Новости.
Французского актера Жерара Депардье задержали по обвинению в сексуальных домогательствах, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на источники.
"В понедельник Жерар Депардье был помещен под стражу в участке парижской судебной полиции для допроса в связи с обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми двумя женщинами", — говорится в публикации.
Речь идет о жалобах, поданных членами съемочной группы двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, участвовавшей в съемках фильма "Зеленые ставни", вторая — от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы".
Об этих обвинениях стало известно в феврале. Художник-постановщик заявила в прокуратуру, что подверглась сексуальному насилию и домогательствам со стороны Депардье во время съемок в 2021 году. Ассистентка режиссера обвинила актера в домогательствах на съемках в 2014 году. Прокуратура начала расследование — это стало третьим делом, открытым против Депардье из-за подобных обвинений.
В отношении Депардье уже ведется расследование из-за подозрений в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов с 2004 по 2022 год.
Депардье, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.