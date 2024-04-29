https://ria.ru/20240429/deparde-1943019054.html

Депардье поместили под стражу по делу о домогательствах, сообщили СМИ

Депардье поместили под стражу по делу о домогательствах, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2024

Депардье поместили под стражу по делу о домогательствах, сообщили СМИ

Французского актера Жерара Депардье задержали по обвинению в сексуальных домогательствах, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T12:56

2024-04-29T12:56

2024-04-29T14:37

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ПАРИЖ, 29 апр — РИА Новости. Французского актера Жерара Депардье задержали по обвинению в сексуальных домогательствах, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники."В понедельник Жерар Депардье был помещен под стражу в участке парижской судебной полиции для допроса в связи с обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми двумя женщинами", — говорится в публикации.Речь идет о жалобах, поданных членами съемочной группы двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, участвовавшей в съемках фильма "Зеленые ставни", вторая — от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы".Об этих обвинениях стало известно в феврале. Художник-постановщик заявила в прокуратуру, что подверглась сексуальному насилию и домогательствам со стороны Депардье во время съемок в 2021 году. Ассистентка режиссера обвинила актера в домогательствах на съемках в 2014 году. Прокуратура начала расследование — это стало третьим делом, открытым против Депардье из-за подобных обвинений.В отношении Депардье уже ведется расследование из-за подозрений в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов с 2004 по 2022 год.Депардье, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.

https://ria.ru/20240225/zhaloba-1929442675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, жерар депардье, франция, париж, новости культуры