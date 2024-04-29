https://ria.ru/20240429/delo-1943087738.html

В Чехии отложили дело о взрывах, в которых обвиняют российские спецслужбы

В Чехии отложили дело о взрывах, в которых обвиняют российские спецслужбы - РИА Новости, 29.04.2024

В Чехии отложили дело о взрывах, в которых обвиняют российские спецслужбы

Полиция Чехии считает, что во взрывах двух складов с боеприпасами в деревне Врбетице на востоке страны, в результате которых в 2014 году погибли два гражданина... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T23:08

2024-04-29T23:08

2024-04-29T23:23

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ПРАГА, 29 апр - РИА Новости. Полиция Чехии считает, что во взрывах двух складов с боеприпасами в деревне Врбетице на востоке страны, в результате которых в 2014 году погибли два гражданина Чехии, якобы виноваты сотрудники ГРУ, сообщило агентство ЧТК, при этом доказательств этой версии у чешских правоохранителей нет."В полиции считают... что взрывы осуществили сотрудники ГРУ (российской военной разведки - ред.), которые тем самым хотели предотвратить доставку боеприпасов из Чехии на Украину. Поскольку подозреваемые находятся в России, которая отказалась сотрудничать с чешской полицией, следователи не смогли начать уголовное расследование. Об этом сообщил в понедельник на сайте полиции директор НУКИБ Иржи Мазанек", - отмечается в сообщении. Следователи по уголовным делам Национального управления по борьбе с организованной преступностью (НУБОП) отложили дело.По данным чешской полиции, российская военная разведка также располагала подробной информацией о хранившихся на складах в деревне Врбетице товарах, их перемещении и конечном потребителе. По словам Мазанека, полиции не хватает информации о передвижениях отдельных сотрудников ГРУ в Чехии. "Можно только предполагать, какие задачи выполняли отдельные сотрудники ГРУ, находившиеся в Чехии и соседних странах, или сколько других военнослужащих РФ и их пособников участвовало в нападении (на склады - ред.)", - заявил директор НУКИБ. Склад №16 в деревне Врбетице был взорван 16 октября 2014 года, второй склад, № 12 – 3 декабря того же года. Оба склада арендовала компания Imex Group из города Острава (на северо-востоке страны). Боеприпасы, хранившиеся на других складах, были вывезены из Врбетице. Помимо гибели двух человек, по данным полиции, взрывы причинили материальный ущерб более чем на один миллиард крон (около 39,7 миллиона евро). Выводы следователей о причастности агентов российской разведки спровоцировали дипломатический разлад России и Чехии, сопровождавшийся обоюдной высылкой в апреле и мае 2021 года большого числа работников посольств, напоминает агентство.

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

https://ria.ru/20231026/rossiya-1905384611.html

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в мире, чехия, россия, украина, главное разведывательное управление рф