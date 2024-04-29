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Заблокированный в Telegram чат-бот СБУ возобновил работу, заявили в Киеве - РИА Новости, 29.04.2024
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11:43 29.04.2024 (обновлено: 11:47 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/chat-bot-1943012820.html
Заблокированный в Telegram чат-бот СБУ возобновил работу, заявили в Киеве
Заблокированный в Telegram чат-бот СБУ возобновил работу, заявили в Киеве - РИА Новости, 29.04.2024
Заблокированный в Telegram чат-бот СБУ возобновил работу, заявили в Киеве
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины утверждает в Telegram-канале, что заблокированная в Telegram работа официальных... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T11:43
2024-04-29T11:47
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины утверждает в Telegram-канале, что заблокированная в Telegram работа официальных украинских чат-ботов, в том числе мессенджеров СБУ и главного управления разведки (ГУР) минобороны страны, возобновлена. Ранее ГУР заявило, что Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов страны, в том числе его мессенджер. "Официальные украинские боты… возобновили работу. Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах минцифры", - говорится в сообщении. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, 25 марта назвал мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов также называл Telegram угрозой для безопасности страны. В ноябре 2023 года на тот момент секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.
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в мире, украина, telegram, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Telegram, Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Заблокированный в Telegram чат-бот СБУ возобновил работу, заявили в Киеве

Центр стратегических коммуникаций: чат-бот СБУ в Telegram возобновил работу

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины утверждает в Telegram-канале, что заблокированная в Telegram работа официальных украинских чат-ботов, в том числе мессенджеров СБУ и главного управления разведки (ГУР) минобороны страны, возобновлена.
Ранее ГУР заявило, что Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов страны, в том числе его мессенджер.
"Официальные украинские боты… возобновили работу. Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах минцифры", - говорится в сообщении.
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, 25 марта назвал мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов также называл Telegram угрозой для безопасности страны. В ноябре 2023 года на тот момент секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
На Украине заявили о невозможности запрета Telegram
29 февраля, 04:36
 
В миреУкраинаTelegramСлужба безопасности УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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