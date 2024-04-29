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Дачникам объяснили, когда и за что им могут выставить счет власти - РИА Новости, 29.04.2024
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03:16 29.04.2024 (обновлено: 07:22 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/borschevik-1942980282.html
Дачникам объяснили, когда и за что им могут выставить счет власти
Дачникам объяснили, когда и за что им могут выставить счет власти - РИА Новости, 29.04.2024
Дачникам объяснили, когда и за что им могут выставить счет власти
Местные власти имеют право уничтожать борщевик на дачных участках и выставлять счет собственникам за проведенные работы, сообщил РИА Новости председатель Союза... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T03:16
2024-04-29T07:22
общество
московская область (подмосковье)
никита чаплин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Местные власти имеют право уничтожать борщевик на дачных участках и выставлять счет собственникам за проведенные работы, сообщил РИА Новости председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").&quot;Стоит учитывать, что местные органы власти имеют право уничтожать борщевик даже на частных участках и выставлять счет за проведенные работы собственнику, однако лучше не допускать ситуации, тогда участок станет объектом пристального внимания после таких вмешательств&quot;, — сказал Чаплин.Депутат также рассказал, что за ненадлежащие состояние территории, например, захламление, может грозить штраф до 5 тысяч рублей. "А вот для владельцев сельскохозяйственных земель предусмотрены более высокие штрафы: от 20 до 50 тысяч рублей", — предупредил он.
https://ria.ru/20240426/trava-1942391613.html
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общество, московская область (подмосковье), никита чаплин, госдума рф, единая россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия
Дачникам объяснили, когда и за что им могут выставить счет власти

Депутат Чаплин: власти могут уничтожать борщевик на дачах и выставлять счет

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Московской области
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дачные участки в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Местные власти имеют право уничтожать борщевик на дачных участках и выставлять счет собственникам за проведенные работы, сообщил РИА Новости председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
«

"Стоит учитывать, что местные органы власти имеют право уничтожать борщевик даже на частных участках и выставлять счет за проведенные работы собственнику, однако лучше не допускать ситуации, тогда участок станет объектом пристального внимания после таких вмешательств", — сказал Чаплин.

Депутат также рассказал, что за ненадлежащие состояние территории, например, захламление, может грозить штраф до 5 тысяч рублей. "А вот для владельцев сельскохозяйственных земель предусмотрены более высокие штрафы: от 20 до 50 тысяч рублей", — предупредил он.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Никита ЧаплинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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