https://ria.ru/20240429/borschevik-1942980282.html
Дачникам объяснили, когда и за что им могут выставить счет власти
Дачникам объяснили, когда и за что им могут выставить счет власти - РИА Новости, 29.04.2024
Дачникам объяснили, когда и за что им могут выставить счет власти
Местные власти имеют право уничтожать борщевик на дачных участках и выставлять счет собственникам за проведенные работы, сообщил РИА Новости председатель Союза... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T03:16
2024-04-29T03:16
2024-04-29T07:22
общество
московская область (подмосковье)
никита чаплин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Местные власти имеют право уничтожать борщевик на дачных участках и выставлять счет собственникам за проведенные работы, сообщил РИА Новости председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия")."Стоит учитывать, что местные органы власти имеют право уничтожать борщевик даже на частных участках и выставлять счет за проведенные работы собственнику, однако лучше не допускать ситуации, тогда участок станет объектом пристального внимания после таких вмешательств", — сказал Чаплин.Депутат также рассказал, что за ненадлежащие состояние территории, например, захламление, может грозить штраф до 5 тысяч рублей. "А вот для владельцев сельскохозяйственных земель предусмотрены более высокие штрафы: от 20 до 50 тысяч рублей", — предупредил он.
https://ria.ru/20240426/trava-1942391613.html
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общество, московская область (подмосковье), никита чаплин, госдума рф, единая россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия
Дачникам объяснили, когда и за что им могут выставить счет власти
Депутат Чаплин: власти могут уничтожать борщевик на дачах и выставлять счет