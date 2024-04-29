https://ria.ru/20240429/blinken-1942988849.html

Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, сообщили СМИ

Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2024

Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, сообщили СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в воскресенье с визитом в Саудовскую Аравию для обсуждения ближневосточного кризиса, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T07:34

2024-04-29T07:34

2024-04-29T07:34

израиль

саудовская аравия

в мире

сша

энтони блинкен

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938069323_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_628203d51e004993e513dceb21ffc0a1.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в воскресенье с визитом в Саудовскую Аравию для обсуждения ближневосточного кризиса, передает агентство Франс Пресс. В американском госдепартаменте ранее анонсировали, что Блинкен 29 и 30 апреля посетит Саудовскую Аравию для переговоров о прекращении огня в секторе Газа, доставки гуманитарной помощи палестинскому населению и освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. "Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в понедельник в Эр-Рияд", - говорится в сообщении агентства. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших приближается к 34,5 тысяче человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240426/sanktsii-1942500406.html

https://ria.ru/20240423/ssha-1941891997.html

https://ria.ru/20240414/ssha-1939939893.html

израиль

саудовская аравия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, саудовская аравия, в мире, сша, энтони блинкен, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году