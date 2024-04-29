Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, сообщили СМИ
AFP: госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в воскресенье с визитом в Саудовскую Аравию для обсуждения ближневосточного кризиса, передает агентство Франс Пресс.
В американском госдепартаменте ранее анонсировали, что Блинкен 29 и 30 апреля посетит Саудовскую Аравию для переговоров о прекращении огня в секторе Газа, доставки гуманитарной помощи палестинскому населению и освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.
"Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в понедельник в Эр-Рияд", - говорится в сообщении агентства.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших приближается к 34,5 тысяче человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.