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Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2024
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07:34 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/blinken-1942988849.html
Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, сообщили СМИ
Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2024
Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, сообщили СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в воскресенье с визитом в Саудовскую Аравию для обсуждения ближневосточного кризиса, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T07:34
2024-04-29T07:34
израиль
саудовская аравия
в мире
сша
энтони блинкен
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в воскресенье с визитом в Саудовскую Аравию для обсуждения ближневосточного кризиса, передает агентство Франс Пресс. В американском госдепартаменте ранее анонсировали, что Блинкен 29 и 30 апреля посетит Саудовскую Аравию для переговоров о прекращении огня в секторе Газа, доставки гуманитарной помощи палестинскому населению и освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. "Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в понедельник в Эр-Рияд", - говорится в сообщении агентства. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших приближается к 34,5 тысяче человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240426/sanktsii-1942500406.html
https://ria.ru/20240423/ssha-1941891997.html
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израиль
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израиль, саудовская аравия, в мире, сша, энтони блинкен, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Саудовская Аравия, В мире, США, Энтони Блинкен, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, сообщили СМИ

AFP: госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в воскресенье с визитом в Саудовскую Аравию для обсуждения ближневосточного кризиса, передает агентство Франс Пресс.
В американском госдепартаменте ранее анонсировали, что Блинкен 29 и 30 апреля посетит Саудовскую Аравию для переговоров о прекращении огня в секторе Газа, доставки гуманитарной помощи палестинскому населению и освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.
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Блинкен заявил о готовности США вводить новые санкции против Китая
26 апреля, 14:10
"Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в понедельник в Эр-Рияд", - говорится в сообщении агентства.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших приближается к 34,5 тысяче человек, пострадали свыше 77 тысяч.
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23 апреля, 22:31
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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ИзраильСаудовская АравияВ миреСШАЭнтони БлинкенХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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