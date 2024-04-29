https://ria.ru/20240429/bespilotniki-1942983381.html

США заявили об уничтожении над Красным морем пяти беспилотников

США заявили об уничтожении над Красным морем пяти беспилотников - РИА Новости, 29.04.2024

США заявили об уничтожении над Красным морем пяти беспилотников

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американские военные сбили в воскресенье пять беспилотников над Красным морем. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T05:13

2024-04-29T05:13

2024-04-29T05:13

в мире

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сша

сана

ансар алла

вооруженные силы сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американские военные сбили в воскресенье пять беспилотников над Красным морем. "Между 01.48 и 02.27 по времени Саны (совпадает с мск - ред.) 28 апреля силы CENTCOM успешно сбили пять БПЛА над Красным морем", - говорится в сообщении командования в соцсети Х. Добавляется, что БПЛА представляли "непосредственную угрозу" для США, коалиции и торговых судов в регионе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240427/khusity-1942646665.html

https://ria.ru/20231109/khusity-1908291908.html

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в мире, красное море, сша, сана, ансар алла, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году