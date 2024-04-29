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США заявили об уничтожении над Красным морем пяти беспилотников - РИА Новости, 29.04.2024
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05:13 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/bespilotniki-1942983381.html
США заявили об уничтожении над Красным морем пяти беспилотников
США заявили об уничтожении над Красным морем пяти беспилотников - РИА Новости, 29.04.2024
США заявили об уничтожении над Красным морем пяти беспилотников
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американские военные сбили в воскресенье пять беспилотников над Красным морем. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T05:13
2024-04-29T05:13
в мире
красное море
сша
сана
ансар алла
вооруженные силы сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американские военные сбили в воскресенье пять беспилотников над Красным морем. "Между 01.48 и 02.27 по времени Саны (совпадает с мск - ред.) 28 апреля силы CENTCOM успешно сбили пять БПЛА над Красным морем", - говорится в сообщении командования в соцсети Х. Добавляется, что БПЛА представляли "непосредственную угрозу" для США, коалиции и торговых судов в регионе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240427/khusity-1942646665.html
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в мире, красное море, сша, сана, ансар алла, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, США, Сана, Ансар Алла, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США заявили об уничтожении над Красным морем пяти беспилотников

CENTCOM: американские военные сбили над Красным морем пять БПЛА

© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattАмериканский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море
Американский истребитель перед взлетом с авианосца Дуайт Д. Эйзенхауэр (CVN 69) в Красном море
© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
Американский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американские военные сбили в воскресенье пять беспилотников над Красным морем.
«
"Между 01.48 и 02.27 по времени Саны (совпадает с мск - ред.) 28 апреля силы CENTCOM успешно сбили пять БПЛА над Красным морем", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Хуситы заявили, что атаковали британский нефтяной танкер и сбили БПЛА MQ-9
27 апреля, 00:55
Добавляется, что БПЛА представляли "непосредственную угрозу" для США, коалиции и торговых судов в регионе.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Пентагон признал, что хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper
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В миреКрасное мореСШАСанаАнсар АллаВооруженные силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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