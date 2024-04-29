США заявили об уничтожении над Красным морем пяти беспилотников
CENTCOM: американские военные сбили над Красным морем пять БПЛА
© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattАмериканский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море
© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
Американский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американские военные сбили в воскресенье пять беспилотников над Красным морем.
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"Между 01.48 и 02.27 по времени Саны (совпадает с мск - ред.) 28 апреля силы CENTCOM успешно сбили пять БПЛА над Красным морем", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Добавляется, что БПЛА представляли "непосредственную угрозу" для США, коалиции и торговых судов в регионе.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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9 ноября 2023, 01:23