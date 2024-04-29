https://ria.ru/20240429/bespilotnik-1943085138.html

Итальянский фрегат сбил беспилотник в Красном море

Итальянский фрегат сбил беспилотник в Красном море - РИА Новости, 29.04.2024

Итальянский фрегат сбил беспилотник в Красном море

Фрегат итальянских ВМС Virginio Fasan, участвующий в операции ЕС по защите судоходства в Красном море, сбил беспилотник при конвоировании торгового судна,... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T22:32

2024-04-29T22:32

2024-04-29T22:32

в мире

красное море

евросоюз

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РИМ, 29 апр – РИА Новости. Фрегат итальянских ВМС Virginio Fasan, участвующий в операции ЕС по защите судоходства в Красном море, сбил беспилотник при конвоировании торгового судна, сообщило итальянское минобороны. "Фрегат ВМС Virginio Fasan, осуществлявший непосредственную охрану европейского коммерческого торгового судна, в рамках операции Aspides сбил беспилотник в Красном море в районе Баб-эль-Мандебского пролива", - говорится в сообщении. Беспилотник, как отмечается, обладал характеристиками, аналогичными тем, что "уже применялись в предыдущих атаках хуситов. Дрон находился примерно в 5 километрах от итальянского корабля и двигался в направлении торгового судна. Оно тем же утром уже смогло избежать атак с применением ракет и беспилотников благодаря указаниям командованию "Фазана". "Одна ракета взорвалась в воде рядом с судном сопровождения, причинив лишь незначительные поверхностные повреждения", - пишет оборонное ведомство. После ликвидации беспилотника оба корабля продолжали путь на юг в направлении выхода из Красного моря. В середине марта итальянский эсминец "Гай Дуилий" (Caio Duilio) сбил два беспилотника в Красном море. Операция, сообщало минобороны страны, прошла в соответствии "с принципом самообороны". В начале марта тот же эсминец сбил направлявшийся в его сторону беспилотник в Красном море. Согласно сообщению минобороны, летательный аппарат, по своим характеристикам схожий с теми, что уже использовались в предыдущих атаках, летел в сторону корабля.

https://ria.ru/20231210/drony-1914882765.html

https://ria.ru/20240302/korabl-1930774446.html

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в мире, красное море, евросоюз