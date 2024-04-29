https://ria.ru/20240429/avtobus-1942987127.html

СМИ: автобус из Петербурга почти двое суток стоит на литовской таможне

СМИ: автобус из Петербурга почти двое суток стоит на литовской таможне - РИА Новости, 29.04.2024

СМИ: автобус из Петербурга почти двое суток стоит на литовской таможне

Автобус с 57 гражданами Молдавии, следующий по маршруту Санкт-Петербург-Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне, сообщает издание "Комсомольская... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T07:10

2024-04-29T07:10

2024-04-29T07:10

молдавия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Автобус с 57 гражданами Молдавии, следующий по маршруту Санкт-Петербург-Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне, сообщает издание "Комсомольская правда в Молдове" со ссылкой на одного из пассажиров. "Таможенники уже несколько раз тщательно проверили багаж 57 пассажиров. Некоторых из них отправили на детектор лжи, кого-то спрашивали, чей Крым, а у кого-то интересовались отношениям к военным событиям на Украине", - говорится в материале газеты. По информации издания, в результате проведенных проверок были "отсеяны" 17 человек, однако решения о пропуске автобуса через границу так и не было принято.

https://ria.ru/20240422/pogransluzhba-1941409517.html

молдавия

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молдавия