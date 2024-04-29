Рейтинг@Mail.ru
СМИ: автобус из Петербурга почти двое суток стоит на литовской таможне - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/avtobus-1942987127.html
СМИ: автобус из Петербурга почти двое суток стоит на литовской таможне
СМИ: автобус из Петербурга почти двое суток стоит на литовской таможне - РИА Новости, 29.04.2024
СМИ: автобус из Петербурга почти двое суток стоит на литовской таможне
Автобус с 57 гражданами Молдавии, следующий по маршруту Санкт-Петербург-Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне, сообщает издание "Комсомольская... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T07:10
2024-04-29T07:10
молдавия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/50/1560965024_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_2addb417ffacf803c2a80019cf47c50a.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Автобус с 57 гражданами Молдавии, следующий по маршруту Санкт-Петербург-Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне, сообщает издание "Комсомольская правда в Молдове" со ссылкой на одного из пассажиров. "Таможенники уже несколько раз тщательно проверили багаж 57 пассажиров. Некоторых из них отправили на детектор лжи, кого-то спрашивали, чей Крым, а у кого-то интересовались отношениям к военным событиям на Украине", - говорится в материале газеты. По информации издания, в результате проведенных проверок были "отсеяны" 17 человек, однако решения о пропуске автобуса через границу так и не было принято.
https://ria.ru/20240422/pogransluzhba-1941409517.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/50/1560965024_0:120:960:840_1920x0_80_0_0_e714b698bdb8424e7bc810d8f0aefc2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия
Молдавия, Специальная военная операция на Украине
СМИ: автобус из Петербурга почти двое суток стоит на литовской таможне

"Комсомольская правда в Молдове": Литва вторые сутки не пропускает автобус из РФ

© Фото : Lietuvos policijaПолиция Литвы
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : Lietuvos policija
Полиция Литвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Автобус с 57 гражданами Молдавии, следующий по маршруту Санкт-Петербург-Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне, сообщает издание "Комсомольская правда в Молдове" со ссылкой на одного из пассажиров.
«
"Таможенники уже несколько раз тщательно проверили багаж 57 пассажиров. Некоторых из них отправили на детектор лжи, кого-то спрашивали, чей Крым, а у кого-то интересовались отношениям к военным событиям на Украине", - говорится в материале газеты.
Задержанные граждане Украины, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Украину ежедневно пытаются покинуть около десятка уклонистов
22 апреля, 03:19
По информации издания, в результате проведенных проверок были "отсеяны" 17 человек, однако решения о пропуске автобуса через границу так и не было принято.
 
Специальная военная операция на УкраинеМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала