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СМИ: автобус из Петербурга почти двое суток стоит на литовской таможне
СМИ: автобус из Петербурга почти двое суток стоит на литовской таможне - РИА Новости, 29.04.2024
СМИ: автобус из Петербурга почти двое суток стоит на литовской таможне
Автобус с 57 гражданами Молдавии, следующий по маршруту Санкт-Петербург-Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне, сообщает издание "Комсомольская... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T07:10
2024-04-29T07:10
2024-04-29T07:10
молдавия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Автобус с 57 гражданами Молдавии, следующий по маршруту Санкт-Петербург-Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне, сообщает издание "Комсомольская правда в Молдове" со ссылкой на одного из пассажиров. "Таможенники уже несколько раз тщательно проверили багаж 57 пассажиров. Некоторых из них отправили на детектор лжи, кого-то спрашивали, чей Крым, а у кого-то интересовались отношениям к военным событиям на Украине", - говорится в материале газеты. По информации издания, в результате проведенных проверок были "отсеяны" 17 человек, однако решения о пропуске автобуса через границу так и не было принято.
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молдавия
Молдавия, Специальная военная операция на Украине
СМИ: автобус из Петербурга почти двое суток стоит на литовской таможне
"Комсомольская правда в Молдове": Литва вторые сутки не пропускает автобус из РФ