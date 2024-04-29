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В КНДР оценили влияние поставок ВСУ ATACMS на ход конфликта - РИА Новости, 29.04.2024
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06:03 29.04.2024 (обновлено: 07:23 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/atacms-1942984463.html
В КНДР оценили влияние поставок ВСУ ATACMS на ход конфликта
В КНДР оценили влияние поставок ВСУ ATACMS на ход конфликта - РИА Новости, 29.04.2024
В КНДР оценили влияние поставок ВСУ ATACMS на ход конфликта
Министерство обороны КНДР осудило поставку США Украине ракет ATACMS, предсказывая негативные последствия этого решения для самого Вашингтона, и заявило, что... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T06:03
2024-04-29T07:23
сша
россия
донецкая народная республика
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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СЕУЛ, 29 апр – РИА Новости. Министерство обороны КНДР осудило поставку США Украине ракет ATACMS, предсказывая негативные последствия этого решения для самого Вашингтона, и заявило, что поставки не изменят положения Украины и хода конфликта, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ранее газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в Пентагоне признали, что Украина будет иметь возможность использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. Цель - "усилить давление" на полуостров. Начальник департамента военных внешних дел министерства обороны КНДР 28 апреля опубликовал заявление, в котором назвал поставки "опрометчивым выбором", что повлечет за собой "только бедствие". Как отмечает чиновник, администрация США, которая до сих пор заявляла, что не поощряет удары Украины по территории России, "встала на путь" поставки дальнобойных ракет, в результате чего стала еще более очевидной "натура" США как "нарушителя мира", подстрекающего к эскалации конфликта. США, которые после вспышки украинского конфликта ступенчато расширяли сферу военной помощи Украине, включая поставку властям Зеленского снарядов с обедненным ураном, кассетных авиабомб и линейных танков, на этот раз поставили своему приспешнику даже дальнобойные работы, способные нанести удар по территории России. "Тот факт, что США втайне поставили Украине дальнобойные ракеты, вызывает тревогу и озабоченность международного сообщества… Поставляемые США дальнобойные ракеты ни в коем случае не изменят ситуацию в войне, а только внушат безрассудную конфронтационную истерику правительству Зеленского", - говорится в заявлении ведомства. Минобороны добавляет, что поставка дальнобойных ракет Украине сделает ситуацию только более "небезопасной" для самих США, и "мир увидит" поражение Вашингтона в конфликте на Украине, это лишь "вопрос времени". "Никакими сверхсовременными вооружениями, никакой военной помощью США не победят героическую армию и народ России", - подытожило ведомство. Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.
https://ria.ru/20240428/pvo-1942917517.html
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сша
россия
донецкая народная республика
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сша, россия, донецкая народная республика, дмитрий песков, вооруженные силы украины
США, Россия, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В КНДР оценили влияние поставок ВСУ ATACMS на ход конфликта

ЦТАК: минобороны КНДР заявило, что ATACMS не изменят конфликта на Украине

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
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СЕУЛ, 29 апр – РИА Новости. Министерство обороны КНДР осудило поставку США Украине ракет ATACMS, предсказывая негативные последствия этого решения для самого Вашингтона, и заявило, что поставки не изменят положения Украины и хода конфликта, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в Пентагоне признали, что Украина будет иметь возможность использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. Цель - "усилить давление" на полуостров.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Российская ПВО за сутки сбила пять ракет ATACMS
Вчера, 13:55
Начальник департамента военных внешних дел министерства обороны КНДР 28 апреля опубликовал заявление, в котором назвал поставки "опрометчивым выбором", что повлечет за собой "только бедствие".
Как отмечает чиновник, администрация США, которая до сих пор заявляла, что не поощряет удары Украины по территории России, "встала на путь" поставки дальнобойных ракет, в результате чего стала еще более очевидной "натура" США как "нарушителя мира", подстрекающего к эскалации конфликта. США, которые после вспышки украинского конфликта ступенчато расширяли сферу военной помощи Украине, включая поставку властям Зеленского снарядов с обедненным ураном, кассетных авиабомб и линейных танков, на этот раз поставили своему приспешнику даже дальнобойные работы, способные нанести удар по территории России.
"Тот факт, что США втайне поставили Украине дальнобойные ракеты, вызывает тревогу и озабоченность международного сообщества… Поставляемые США дальнобойные ракеты ни в коем случае не изменят ситуацию в войне, а только внушат безрассудную конфронтационную истерику правительству Зеленского", - говорится в заявлении ведомства.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
"Это война". В США сделали заявление о России после отправки ATACMS ВСУ
27 апреля, 19:23
Минобороны добавляет, что поставка дальнобойных ракет Украине сделает ситуацию только более "небезопасной" для самих США, и "мир увидит" поражение Вашингтона в конфликте на Украине, это лишь "вопрос времени".
"Никакими сверхсовременными вооружениями, никакой военной помощью США не победят героическую армию и народ России", - подытожило ведомство.
Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.
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"Вопрос риторический". На Западе сообщили Украине плохие новости об ATACMS
26 апреля, 10:15
 
СШАРоссияДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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