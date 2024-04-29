https://ria.ru/20240429/atacms-1942984463.html

В КНДР оценили влияние поставок ВСУ ATACMS на ход конфликта

В КНДР оценили влияние поставок ВСУ ATACMS на ход конфликта - РИА Новости, 29.04.2024

В КНДР оценили влияние поставок ВСУ ATACMS на ход конфликта

Министерство обороны КНДР осудило поставку США Украине ракет ATACMS, предсказывая негативные последствия этого решения для самого Вашингтона, и заявило, что... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T06:03

2024-04-29T06:03

2024-04-29T07:23

сша

россия

донецкая народная республика

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898100417_0:0:2729:1535_1920x0_80_0_0_267a115f084afd2159e767d689ea67be.jpg

СЕУЛ, 29 апр – РИА Новости. Министерство обороны КНДР осудило поставку США Украине ракет ATACMS, предсказывая негативные последствия этого решения для самого Вашингтона, и заявило, что поставки не изменят положения Украины и хода конфликта, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ранее газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в Пентагоне признали, что Украина будет иметь возможность использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. Цель - "усилить давление" на полуостров. Начальник департамента военных внешних дел министерства обороны КНДР 28 апреля опубликовал заявление, в котором назвал поставки "опрометчивым выбором", что повлечет за собой "только бедствие". Как отмечает чиновник, администрация США, которая до сих пор заявляла, что не поощряет удары Украины по территории России, "встала на путь" поставки дальнобойных ракет, в результате чего стала еще более очевидной "натура" США как "нарушителя мира", подстрекающего к эскалации конфликта. США, которые после вспышки украинского конфликта ступенчато расширяли сферу военной помощи Украине, включая поставку властям Зеленского снарядов с обедненным ураном, кассетных авиабомб и линейных танков, на этот раз поставили своему приспешнику даже дальнобойные работы, способные нанести удар по территории России. "Тот факт, что США втайне поставили Украине дальнобойные ракеты, вызывает тревогу и озабоченность международного сообщества… Поставляемые США дальнобойные ракеты ни в коем случае не изменят ситуацию в войне, а только внушат безрассудную конфронтационную истерику правительству Зеленского", - говорится в заявлении ведомства. Минобороны добавляет, что поставка дальнобойных ракет Украине сделает ситуацию только более "небезопасной" для самих США, и "мир увидит" поражение Вашингтона в конфликте на Украине, это лишь "вопрос времени". "Никакими сверхсовременными вооружениями, никакой военной помощью США не победят героическую армию и народ России", - подытожило ведомство. Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.

https://ria.ru/20240428/pvo-1942917517.html

https://ria.ru/20240427/rakety-1942838866.html

https://ria.ru/20240426/atacms-1942427046.html

сша

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, донецкая народная республика, дмитрий песков, вооруженные силы украины