https://ria.ru/20240429/alkogol-1942979096.html

Россиянам порекомендовали не пить алкоголь в последние дни выходных

Россиянам порекомендовали не пить алкоголь в последние дни выходных - РИА Новости, 29.04.2024

Россиянам порекомендовали не пить алкоголь в последние дни выходных

Перед возвращением к работе после длинных выходных не стоит злоупотреблять алкоголем и нужно соблюдать режим, сообщила РИА Новости клинический психолог Дарья... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T02:21

2024-04-29T02:21

2024-04-29T03:21

общество

россия

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Перед возвращением к работе после длинных выходных не стоит злоупотреблять алкоголем и нужно соблюдать режим, сообщила РИА Новости клинический психолог Дарья Яушева.Согласно утвержденному правительством России графику, в честь праздника Весны и Труда россиян ждут четыре дня отдыха подряд — с 28 апреля по 1 мая. Обычный субботний выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля, а со 2 ноября на 30 апреля. Затем выходными будут 9 и 10 мая в честь Дня Победы, рабочий день 8 мая будет сокращенным."Возвращение к работе тоже стоит планировать. Во-первых, точно не стоит злоупотреблять алкоголем в последние дни — это скажется на состоянии. Алкоголь вообще не лучший помощник в отдыхе, по своему механизму это, скорее, депрессант, чем релаксант. Поэтому полезна умеренность", — рассказала Яушева."Полезно соблюдать примерный режим и за пару дней до возвращения к работе снова начать ложиться в такое время, чтобы высыпаться", — добавила психолог. Также специалист рекомендует поработать с мыслями, настроить себя на то, что возвращение к работе, возможно, будет не таким простым. "Накануне или в первый день может возникнуть сопротивление, но оно пройдет и получится вернуться в привычный ритм", — отметила эксперт.

https://ria.ru/20240428/vino-1942943332.html

https://ria.ru/20240425/alkogol-1942201683.html

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