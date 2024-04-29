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В Тбилиси сторонники правящей партии вышли на акцию у здания парламента - РИА Новости, 29.04.2024
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17:59 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/aktsiya-1943060180.html
В Тбилиси сторонники правящей партии вышли на акцию у здания парламента
В Тбилиси сторонники правящей партии вышли на акцию у здания парламента - РИА Новости, 29.04.2024
В Тбилиси сторонники правящей партии вышли на акцию у здания парламента
Сторонники правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" собрались на митинг у здания парламента в Тбилиси, участники акции выступают в поддержку законопроекта об РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T17:59
2024-04-29T17:59
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грузия
россия
тбилиси
дмитрий песков
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ТБИЛИСИ, 29 апр — РИА Новости. Сторонники правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" собрались на митинг у здания парламента в Тбилиси, участники акции выступают в поддержку законопроекта об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. У здания парламента на проспекте Руставели в центре грузинской столицы установлена сцена, многие участники акции приходят с государственными флагами своей страны. Обстановка спокойная, полиция следит за ситуацией. Ранее парламент Грузии большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Одновременно в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста. Вечером 29 апреля комитет парламента поддержал законопроект ко второму чтению. Теперь высший законодательный орган республики должен рассмотреть его на пленарном заседании во втором чтении. В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что применение законов об иноагентах является нормальной мировой практикой, поскольку ни одно государство не хочет вмешательства в свою внутреннюю политику, а законопроект об иноагентах в Грузии нельзя связывать с влиянием России. По словам Пескова, абсурдно считать инициативу парламента Грузии "русским проектом". Он напомнил, что первым государством, в котором была введена система борьбы с иностранными агентами, были США.
https://ria.ru/20240420/mitingi-1941278381.html
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60
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Митинг партии "Грузинская мечта" в поддержку закона об иноагентах
Комитет парламента Грузии поддержал ко второму чтению законопроект об иноагентах. Тем временем, у стен грузинского парламента в Тбилиси начинается митинг правящей партии "Грузинская мечта" в поддержку закона об иноагентах.
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в мире, грузия, россия, тбилиси, дмитрий песков
В мире, Грузия, Россия, Тбилиси, Дмитрий Песков
В Тбилиси сторонники правящей партии вышли на акцию у здания парламента

В Тбилиси сторонники правящей партии выступили в поддержку закона об иноагентах

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 29 апр — РИА Новости. Сторонники правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" собрались на митинг у здания парламента в Тбилиси, участники акции выступают в поддержку законопроекта об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости.
У здания парламента на проспекте Руставели в центре грузинской столицы установлена сцена, многие участники акции приходят с государственными флагами своей страны. Обстановка спокойная, полиция следит за ситуацией.
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Ранее парламент Грузии большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Одновременно в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста. Вечером 29 апреля комитет парламента поддержал законопроект ко второму чтению. Теперь высший законодательный орган республики должен рассмотреть его на пленарном заседании во втором чтении.
В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что применение законов об иноагентах является нормальной мировой практикой, поскольку ни одно государство не хочет вмешательства в свою внутреннюю политику, а законопроект об иноагентах в Грузии нельзя связывать с влиянием России. По словам Пескова, абсурдно считать инициативу парламента Грузии "русским проектом". Он напомнил, что первым государством, в котором была введена система борьбы с иностранными агентами, были США.
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