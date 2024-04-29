https://ria.ru/20240429/aktsiya-1943060180.html

В Тбилиси сторонники правящей партии вышли на акцию у здания парламента

В Тбилиси сторонники правящей партии вышли на акцию у здания парламента - РИА Новости, 29.04.2024

В Тбилиси сторонники правящей партии вышли на акцию у здания парламента

Сторонники правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" собрались на митинг у здания парламента в Тбилиси, участники акции выступают в поддержку законопроекта об РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T17:59

2024-04-29T17:59

2024-04-29T17:59

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ТБИЛИСИ, 29 апр — РИА Новости. Сторонники правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" собрались на митинг у здания парламента в Тбилиси, участники акции выступают в поддержку законопроекта об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. У здания парламента на проспекте Руставели в центре грузинской столицы установлена сцена, многие участники акции приходят с государственными флагами своей страны. Обстановка спокойная, полиция следит за ситуацией. Ранее парламент Грузии большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Одновременно в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста. Вечером 29 апреля комитет парламента поддержал законопроект ко второму чтению. Теперь высший законодательный орган республики должен рассмотреть его на пленарном заседании во втором чтении. В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что применение законов об иноагентах является нормальной мировой практикой, поскольку ни одно государство не хочет вмешательства в свою внутреннюю политику, а законопроект об иноагентах в Грузии нельзя связывать с влиянием России. По словам Пескова, абсурдно считать инициативу парламента Грузии "русским проектом". Он напомнил, что первым государством, в котором была введена система борьбы с иностранными агентами, были США.

https://ria.ru/20240420/mitingi-1941278381.html

https://radiosputnik.ru/20240427/parizh-1942832513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг партии "Грузинская мечта" в поддержку закона об иноагентах Комитет парламента Грузии поддержал ко второму чтению законопроект об иноагентах. Тем временем, у стен грузинского парламента в Тбилиси начинается митинг правящей партии "Грузинская мечта" в поддержку закона об иноагентах. 2024-04-29T17:59 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, грузия, россия, тбилиси, дмитрий песков