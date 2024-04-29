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В "Ахмате" рассказали, как четыре месяца держали оборону в окружении - РИА Новости, 29.04.2024
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10:37 29.04.2024 (обновлено: 11:34 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/akhmat-1943004070.html
В "Ахмате" рассказали, как четыре месяца держали оборону в окружении
В "Ахмате" рассказали, как четыре месяца держали оборону в окружении - РИА Новости, 29.04.2024
В "Ахмате" рассказали, как четыре месяца держали оборону в окружении
Группа бойцов спецназа "Ахмат" почти четыре месяца практически в полном окружении держала оборону на линии фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T10:37
2024-04-29T11:34
специальная военная операция на украине
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. Группа бойцов спецназа "Ахмат" почти четыре месяца практически в полном окружении держала оборону на линии фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости непосредственный участник событий, командир роты с позывным Щербак. "Мы были отрезаны от дороги, находились там около четырех месяцев. Было затруднение, чтобы завезти туда личный состав, продукты, провизию. Нам скидывали операторы БПЛА с неба воду, еду, где-то собирали пшеницу, но все позиции были удержаны", — сказал он. Боец уточнил, что основной задачей было удержание населенного пункта. По его словам, ВСУ регулярно запускали по их позициям дроны и обстреливали из артиллерии, но спецназовцы не отступили. "У нас был резерв боекомплекта, мы его держали на случай прорыва противника. А так, конечно, откапывали завалы — находили. Экономно распоряжались [боеприпасами]", — пояснил собеседник агентства. Командир направления ДНР с позывным Архангел рассказал, что самым сложным, что предстояло бойцам, когда появилась возможность их ротации, был вывод их из населенного пункта. "Ротация была одна из сложнейших в данной ситуации. Больше переживаний было во время логистики их и перемещения. Они пошли непривычным путем. Их там обстреливали, шесть или восемь часов заняла дорога, а там чуть больше километра нужно было пройти. Они попали и под FPV-дроны, и под минометный обстрел, и работу танка, и еще противник заминировал там все", — сказал Архангел. Он уточнил, что в середине пути один из бойцов получил серьезное ранение и сослуживцы около трех часов выносили его из опасной зоны. &quot;Тот тяжелораненый — тоже парень с большой душой. &lt;...&gt; Говорит: сейчас недельку заживу и приеду обратно&quot;, — добавил командир.По словам бойцов, выжить им помогла поддержка и постоянная связь с командованием, в том числе с командиром "Ахмата" Апты Алаудиновым, который держал ситуацию на постоянном контроле и присылал им видеообращения. Важную роль сыграла и помощь других подразделений, в том числе артиллерии и авиации. "Слышна была работа нашей артиллерии, авиации, наших беспилотников. Это тоже поднимало дух. Мы понимали, что мы не брошены, за нас переживают, по нашим просьбам и направлениям работают", — рассказал командир взвода Сафон. В результате бойцы передали позиции в населенном пункте другой группе и сейчас находятся на восстановлении. После отдыха и лечения они приступят к новым боевым задачам.
https://ria.ru/20240114/rotatsii-1921221854.html
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Бойцы спецназа "Ахмат" об обороне населенного пункта в Донбассе
Группа бойцов спецназа "Ахмат" почти 4 месяца практически в полном окружении держала оборону населенного пункта в Донбассе. Задачу выполнили.
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донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В "Ахмате" рассказали, как четыре месяца держали оборону в окружении

Бойцы спецназа "Ахмат" четыре месяца держали оборону на линии фронта в Донбассе

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. Группа бойцов спецназа "Ахмат" почти четыре месяца практически в полном окружении держала оборону на линии фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости непосредственный участник событий, командир роты с позывным Щербак.
"Мы были отрезаны от дороги, находились там около четырех месяцев. Было затруднение, чтобы завезти туда личный состав, продукты, провизию. Нам скидывали операторы БПЛА с неба воду, еду, где-то собирали пшеницу, но все позиции были удержаны", — сказал он.
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Боец уточнил, что основной задачей было удержание населенного пункта. По его словам, ВСУ регулярно запускали по их позициям дроны и обстреливали из артиллерии, но спецназовцы не отступили.
«
"У нас был резерв боекомплекта, мы его держали на случай прорыва противника. А так, конечно, откапывали завалы — находили. Экономно распоряжались [боеприпасами]", — пояснил собеседник агентства.
Командир направления ДНР с позывным Архангел рассказал, что самым сложным, что предстояло бойцам, когда появилась возможность их ротации, был вывод их из населенного пункта.
"Ротация была одна из сложнейших в данной ситуации. Больше переживаний было во время логистики их и перемещения. Они пошли непривычным путем. Их там обстреливали, шесть или восемь часов заняла дорога, а там чуть больше километра нужно было пройти. Они попали и под FPV-дроны, и под минометный обстрел, и работу танка, и еще противник заминировал там все", — сказал Архангел.
Он уточнил, что в середине пути один из бойцов получил серьезное ранение и сослуживцы около трех часов выносили его из опасной зоны.
«

"Тот тяжелораненый — тоже парень с большой душой. <...> Говорит: сейчас недельку заживу и приеду обратно", — добавил командир.

По словам бойцов, выжить им помогла поддержка и постоянная связь с командованием, в том числе с командиром "Ахмата" Апты Алаудиновым, который держал ситуацию на постоянном контроле и присылал им видеообращения. Важную роль сыграла и помощь других подразделений, в том числе артиллерии и авиации.
"Слышна была работа нашей артиллерии, авиации, наших беспилотников. Это тоже поднимало дух. Мы понимали, что мы не брошены, за нас переживают, по нашим просьбам и направлениям работают", — рассказал командир взвода Сафон.
В результате бойцы передали позиции в населенном пункте другой группе и сейчас находятся на восстановлении. После отдыха и лечения они приступят к новым боевым задачам.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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