https://ria.ru/20240429/akhmat-1943004070.html

В "Ахмате" рассказали, как четыре месяца держали оборону в окружении

В "Ахмате" рассказали, как четыре месяца держали оборону в окружении - РИА Новости, 29.04.2024

В "Ахмате" рассказали, как четыре месяца держали оборону в окружении

Группа бойцов спецназа "Ахмат" почти четыре месяца практически в полном окружении держала оборону на линии фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T10:37

2024-04-29T10:37

2024-04-29T11:34

специальная военная операция на украине

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943005597_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f928c422884768b532ee99e9dab261f.jpg

ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. Группа бойцов спецназа "Ахмат" почти четыре месяца практически в полном окружении держала оборону на линии фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости непосредственный участник событий, командир роты с позывным Щербак. "Мы были отрезаны от дороги, находились там около четырех месяцев. Было затруднение, чтобы завезти туда личный состав, продукты, провизию. Нам скидывали операторы БПЛА с неба воду, еду, где-то собирали пшеницу, но все позиции были удержаны", — сказал он. Боец уточнил, что основной задачей было удержание населенного пункта. По его словам, ВСУ регулярно запускали по их позициям дроны и обстреливали из артиллерии, но спецназовцы не отступили. "У нас был резерв боекомплекта, мы его держали на случай прорыва противника. А так, конечно, откапывали завалы — находили. Экономно распоряжались [боеприпасами]", — пояснил собеседник агентства. Командир направления ДНР с позывным Архангел рассказал, что самым сложным, что предстояло бойцам, когда появилась возможность их ротации, был вывод их из населенного пункта. "Ротация была одна из сложнейших в данной ситуации. Больше переживаний было во время логистики их и перемещения. Они пошли непривычным путем. Их там обстреливали, шесть или восемь часов заняла дорога, а там чуть больше километра нужно было пройти. Они попали и под FPV-дроны, и под минометный обстрел, и работу танка, и еще противник заминировал там все", — сказал Архангел. Он уточнил, что в середине пути один из бойцов получил серьезное ранение и сослуживцы около трех часов выносили его из опасной зоны. "Тот тяжелораненый — тоже парень с большой душой. <...> Говорит: сейчас недельку заживу и приеду обратно", — добавил командир.По словам бойцов, выжить им помогла поддержка и постоянная связь с командованием, в том числе с командиром "Ахмата" Апты Алаудиновым, который держал ситуацию на постоянном контроле и присылал им видеообращения. Важную роль сыграла и помощь других подразделений, в том числе артиллерии и авиации. "Слышна была работа нашей артиллерии, авиации, наших беспилотников. Это тоже поднимало дух. Мы понимали, что мы не брошены, за нас переживают, по нашим просьбам и направлениям работают", — рассказал командир взвода Сафон. В результате бойцы передали позиции в населенном пункте другой группе и сейчас находятся на восстановлении. После отдыха и лечения они приступят к новым боевым задачам.

https://ria.ru/20240114/rotatsii-1921221854.html

https://ria.ru/20240113/uchastok-1921214574.html

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бойцы спецназа "Ахмат" об обороне населенного пункта в Донбассе Группа бойцов спецназа "Ахмат" почти 4 месяца практически в полном окружении держала оборону населенного пункта в Донбассе. Задачу выполнили. 2024-04-29T10:37 true PT3M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность