Рейтинг@Mail.ru
В МИД Таджикистана заявили о застрявших в аэропортах Москвы гражданах - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/aeroporty-1942987996.html
В МИД Таджикистана заявили о застрявших в аэропортах Москвы гражданах
В МИД Таджикистана заявили о застрявших в аэропортах Москвы гражданах - РИА Новости, 29.04.2024
В МИД Таджикистана заявили о застрявших в аэропортах Москвы гражданах
МИД Таджикистана сообщил, что в московских аэропортах "застряли" порядка одной тысячи граждан страны. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T07:28
2024-04-29T07:28
россия
таджикистан
семен григорьев
мария захарова
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
жуковский
мид таджикистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269188_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_a65430015daaeb64f1c7bda3aa3f1882.jpg
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. МИД Таджикистана сообщил, что в московских аэропортах "застряли" порядка одной тысячи граждан страны.Как говорится в заявлении ведомства, на конец субботы в зоне временного содержания аэропорта Внуково находятся 954 гражданина Таджикистана, среди них есть студенты российских ВУЗов.Несколько десятков граждан страны также "застряли" в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево.Ранее в МИД Таджикистана сообщили российскому послу в Душанбе Семену Григорьеву, что республика обеспокоена проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются ее граждане при пересечении границы России.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложностей прохождения границы иностранцами, усиленные меры безопасности на пунктах пропуска носят временный характер и не зависят от гражданства въезжающих.
https://ria.ru/20240427/tadzhikistan-1942843889.html
россия
таджикистан
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269188_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_2c54f92c4d4bcbfdea111a00ddcaf20c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, таджикистан, семен григорьев, мария захарова, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), жуковский, мид таджикистана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Таджикистан, Семен Григорьев, Мария Захарова, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Жуковский, МИД Таджикистана, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД Таджикистана заявили о застрявших в аэропортах Москвы гражданах

МИД Таджикистана: в аэропортах Москвы застряли около тысячи граждан страны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. МИД Таджикистана сообщил, что в московских аэропортах "застряли" порядка одной тысячи граждан страны.
Как говорится в заявлении ведомства, на конец субботы в зоне временного содержания аэропорта Внуково находятся 954 гражданина Таджикистана, среди них есть студенты российских ВУЗов.
Несколько десятков граждан страны также "застряли" в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево.
Ранее в МИД Таджикистана сообщили российскому послу в Душанбе Семену Григорьеву, что республика обеспокоена проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются ее граждане при пересечении границы России.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложностей прохождения границы иностранцами, усиленные меры безопасности на пунктах пропуска носят временный характер и не зависят от гражданства въезжающих.
Здание МИД Таджикистана - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию
27 апреля, 19:56
 
РоссияТаджикистанСемен ГригорьевМария ЗахароваДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)ЖуковскийМИД ТаджикистанаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала