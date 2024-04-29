https://ria.ru/20240429/aeroporty-1942987996.html
В МИД Таджикистана заявили о застрявших в аэропортах Москвы гражданах
В МИД Таджикистана заявили о застрявших в аэропортах Москвы гражданах - РИА Новости, 29.04.2024
В МИД Таджикистана заявили о застрявших в аэропортах Москвы гражданах
МИД Таджикистана сообщил, что в московских аэропортах "застряли" порядка одной тысячи граждан страны. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T07:28
2024-04-29T07:28
2024-04-29T07:28
россия
таджикистан
семен григорьев
мария захарова
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
жуковский
мид таджикистана
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. МИД Таджикистана сообщил, что в московских аэропортах "застряли" порядка одной тысячи граждан страны.Как говорится в заявлении ведомства, на конец субботы в зоне временного содержания аэропорта Внуково находятся 954 гражданина Таджикистана, среди них есть студенты российских ВУЗов.Несколько десятков граждан страны также "застряли" в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево.Ранее в МИД Таджикистана сообщили российскому послу в Душанбе Семену Григорьеву, что республика обеспокоена проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются ее граждане при пересечении границы России.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложностей прохождения границы иностранцами, усиленные меры безопасности на пунктах пропуска носят временный характер и не зависят от гражданства въезжающих.
https://ria.ru/20240427/tadzhikistan-1942843889.html
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россия, таджикистан, семен григорьев, мария захарова, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), жуковский, мид таджикистана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Таджикистан, Семен Григорьев, Мария Захарова, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Жуковский, МИД Таджикистана, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД Таджикистана заявили о застрявших в аэропортах Москвы гражданах
МИД Таджикистана: в аэропортах Москвы застряли около тысячи граждан страны