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Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа - РИА Новости, 29.04.2024
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00:21 29.04.2024 (обновлено: 09:15 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/adam_kadyrov-1942973879.html
Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа
Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа - РИА Новости, 29.04.2024
Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа
Шестнадцатилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, начальник отдела обеспечения безопасности руководителя республики Адам Кадыров назначен куратором... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T00:21
2024-04-29T09:15
общество
гудермес
волгоград
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ГРОЗНЫЙ, 29 апр - РИА Новости. Шестнадцатилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, начальник отдела обеспечения безопасности руководителя республики Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, написал глава республики в Telegram-канале.Решение было озвучено на открытии соревнований по тактической стрельбе "СВОИ ЛЮДИ" на базе РУС в Гудермесе."…По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями", — отметил глава республики.В октябре прошлого года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана.Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов. Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, где Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля.
https://ria.ru/20231117/kadyrov-1910026998.html
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общество, гудермес, волгоград, адам кадыров, рамзан кадыров, владимир путин
Общество, Гудермес, Волгоград, Адам Кадыров, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа

Сын Кадырова Адам стал куратором Российского университета спецназа в Чечне

© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 апр - РИА Новости. Шестнадцатилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, начальник отдела обеспечения безопасности руководителя республики Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, написал глава республики в Telegram-канале.
Решение было озвучено на открытии соревнований по тактической стрельбе "СВОИ ЛЮДИ" на базе РУС в Гудермесе.
Адам Кадыров во время награждения орденом Трудовая Доблесть России и медалью За вклад в развитие Российского университета спецназа I степени - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Сына Кадырова наградили орденом "Трудовая Доблесть России"
17 ноября 2023, 10:47
"…По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями", — отметил глава республики.
В октябре прошлого года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана.
Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов. Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, где Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля.
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ОбществоГудермесВолгоградАдам КадыровРамзан КадыровВладимир Путин
 
 
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