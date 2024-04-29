https://ria.ru/20240429/adam_kadyrov-1942973879.html

Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа

Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа - РИА Новости, 29.04.2024

Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа

Шестнадцатилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, начальник отдела обеспечения безопасности руководителя республики Адам Кадыров назначен куратором... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T00:21

2024-04-29T00:21

2024-04-29T09:15

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волгоград

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рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 29 апр - РИА Новости. Шестнадцатилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, начальник отдела обеспечения безопасности руководителя республики Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, написал глава республики в Telegram-канале.Решение было озвучено на открытии соревнований по тактической стрельбе "СВОИ ЛЮДИ" на базе РУС в Гудермесе."…По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями", — отметил глава республики.В октябре прошлого года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана.Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов. Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, где Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля.

https://ria.ru/20231117/kadyrov-1910026998.html

https://ria.ru/20240424/kadyrov-1942113125.html

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общество, гудермес, волгоград, адам кадыров, рамзан кадыров, владимир путин