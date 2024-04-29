Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа
Сын Кадырова Адам стал куратором Российского университета спецназа в Чечне
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 29 апр - РИА Новости. Шестнадцатилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, начальник отдела обеспечения безопасности руководителя республики Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, написал глава республики в Telegram-канале.
Решение было озвучено на открытии соревнований по тактической стрельбе "СВОИ ЛЮДИ" на базе РУС в Гудермесе.
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"…По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями", — отметил глава республики.
В октябре прошлого года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана.
Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов. Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, где Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля.
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