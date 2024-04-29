https://ria.ru/20240429/abrams-1942984301.html

Российские бойцы эвакуировали с линии фронта первый Abrams

Российские бойцы эвакуировали с линии фронта первый Abrams - РИА Новости, 29.04.2024

Российские бойцы эвакуировали с линии фронта первый Abrams

Российские военные эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр"... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T05:56

2024-04-29T05:56

2024-04-29T10:03

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ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. Российские военные эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."Сейчас бойцы группировки "Центр" успешно эвакуировали танк с фронта. В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе", — сказал он.Как признавали американские СМИ, за два последних месяца российские войска вывели из строя по меньшей мере пять танков Abrams из 31, полученного ВСУ от США. По информации агентства Associated Press, украинское командование было вынуждено отвести эти танки с передовой из-за того, что российские беспилотники сделали их слишком уязвимыми. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Максим Бужанский. В середине апреля с Авдеевского направления эвакуировали немецкий танк Leopard 2, а на этой неделе бойцы ЦВО вывезли подбитую инженерную машину разграждения М1150 Shredder, созданную на базе Abrams. Трофейную натовскую технику выставили на Поклонной горе в Москве. С 1 мая там можно будет увидеть, помимо Leopard 2, БМП Marder, шведскую БМП CV90, французскую боевую бронированную машину АМХ-10RC — всего более 30 образцов производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.

https://ria.ru/20240428/tv-1942902819.html

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