https://ria.ru/20240429/abatskoe-1942991738.html

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг 1215 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг 1215 сантиметров - РИА Новости, 29.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг 1215 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг отметки в 1215 сантиметров, следует из гидрологического бюллетеня, опубликованного в... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T08:22

2024-04-29T08:22

2024-04-29T11:28

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941689656_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_c512ece8816d788e92de699e5f217b1f.jpg

ТЮМЕНЬ, 29 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг отметки в 1215 сантиметров, следует из гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра регионального правительства.Такой уровень реки зафиксировали к 08:00 мск 29 апреля. За два часа (с 06:00 мск) вода поднялась на один сантиметр. Критическая отметка опасного явления для Абатского составляет 960 сантиметров. Нынешний паводок уже преодолел исторический максимум 2017 года, когда Ишим поднимался здесь до 1148 сантиметров. В субботу, 27 апреля, в Абатском районе объявили экстренную эвакуацию из-за паводка. При наихудшем сценарии в зону затопления могут попасть 22 населенных пункта. Свои дома уже покинули более 1300 человек, из них 730 жителей районного центра. Всего в селе проживает около восьми тысяч человек, в Абатском районе — 19 тысяч.В городе Ишим к 06:00 мск одноименная река поднялась до 1045 сантиметров. Критическая отметка здесь составляет 850 сантиметров. Исторический максимум в Ишиме зафиксировали 22 апреля — 1064 сантиметра. Сейчас идет вторичный подъем, власти предполагают, что он продлится по 3 мая, а вода может подняться до 1055 сантиметров.С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за паводка на реках Тобол и Ишим. По данным областного главка МЧС, в регионе остаются подтопленными 184 жилых и 523 дачных дома, 2875 приусадебных участков, 22 участка автодорог.

https://ria.ru/20240428/pavodok-1942951305.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

ишим (река)

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия