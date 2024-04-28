https://ria.ru/20240428/zelenskiy-1942958235.html

Русские уже везде. В США раскрыли, что Зеленский скрывает от украинцев

Русские уже везде. В США раскрыли, что Зеленский скрывает от украинцев - РИА Новости, 28.04.2024

Русские уже везде. В США раскрыли, что Зеленский скрывает от украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет говорить о масштабном наступлении российской армии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T20:20

2024-04-28T20:20

2024-04-28T20:26

в мире

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украина

владимир зеленский

скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не хочет говорить о масштабном наступлении российской армии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Sabby Sabs."Россияне наступают везде, берут города и села. На поле боя сейчас нет такого места, где они бы не продвигались вперед. Русские уничтожили очередную бригаду ВСУ недавно, заменить погибших украинцев некем. Зеленский не говорит об этом", — рассказал эксперт.Как отметил Риттер, прогнозы о том, что украинские войска смогут начать новое контрнаступление в 2026 году, выглядят чересчур оптимистично. По оценке бывшего разведчика, к тому моменту республика может и вовсе перестать существовать.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе.

https://ria.ru/20240428/krym-1942948016.html

https://ria.ru/20240428/ukraina-1942941834.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины