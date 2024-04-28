https://ria.ru/20240428/zelenskiy-1942958235.html
Русские уже везде. В США раскрыли, что Зеленский скрывает от украинцев
Русские уже везде. В США раскрыли, что Зеленский скрывает от украинцев - РИА Новости, 28.04.2024
Русские уже везде. В США раскрыли, что Зеленский скрывает от украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский не хочет говорить о масштабном наступлении российской армии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T20:20
2024-04-28T20:20
2024-04-28T20:26
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скотт риттер
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не хочет говорить о масштабном наступлении российской армии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Sabby Sabs."Россияне наступают везде, берут города и села. На поле боя сейчас нет такого места, где они бы не продвигались вперед. Русские уничтожили очередную бригаду ВСУ недавно, заменить погибших украинцев некем. Зеленский не говорит об этом", — рассказал эксперт.Как отметил Риттер, прогнозы о том, что украинские войска смогут начать новое контрнаступление в 2026 году, выглядят чересчур оптимистично. По оценке бывшего разведчика, к тому моменту республика может и вовсе перестать существовать.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе.
https://ria.ru/20240428/krym-1942948016.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины
Русские уже везде. В США раскрыли, что Зеленский скрывает от украинцев
Риттер: Зеленский не говорит населению о масштабном продвижении РФ в Донбассе