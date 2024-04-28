https://ria.ru/20240428/zelenskiy-1942897490.html
"Сдавайся": Зеленского жестко осадили после жалоб на российские удары
"Сдавайся": Зеленского жестко осадили после жалоб на российские удары - РИА Новости, 28.04.2024
"Сдавайся": Зеленского жестко осадили после жалоб на российские удары
Пользователи социальной сети Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его жалобы на российские удары по энергосистеме Украины. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T10:24
2024-04-28T10:24
2024-04-28T14:48
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сергей лебедев
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его жалобы на российские удары по энергосистеме Украины."Сделай миру одолжение, сдайся России. И верни наши доллары", — потребовал Patrick Jones."Пришло время договориться о мире. Еще пара месяцев, и все, о чем ты сможешь вести переговоры, — это безоговорочная капитуляция. Не откладывай!" — посоветовал главе киевского режима Daniel Tochinskiy."Украине надо понять, что мы ей ничего не должны. Мы не несем ответственности за тебя. Твое правление подвело тебя. Украина погибает из-за этого", — отметил Jay."Как насчет мира? Отдай территорию к востоку от Днепра и спаси последних мужчин репродуктивного возраста, оставшихся в твоей стране, прежде чем они все исчезнут и Украины больше не будет. Дополнительные деньги и оружие из США не остановят неизбежное", — резюмировал K_NINE_UNIT.Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удары по энергосистеме Украины, под удар попали ТЭЦ в разных частях страны.
https://ria.ru/20240428/oruzhie-1942892545.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, сергей лебедев
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лебедев
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Пользователи социальной сети Х
раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его жалобы на российские удары по энергосистеме Украины.
"Сделай миру одолжение, сдайся России. И верни наши доллары", — потребовал Patrick Jones.
"Пришло время договориться о мире. Еще пара месяцев, и все, о чем ты сможешь вести переговоры, — это безоговорочная капитуляция. Не откладывай!" — посоветовал главе киевского режима Daniel Tochinskiy.
"Украине надо понять, что мы ей ничего не должны. Мы не несем ответственности за тебя. Твое правление подвело тебя. Украина погибает из-за этого", — отметил Jay.
"Как насчет мира? Отдай территорию к востоку от Днепра и спаси последних мужчин репродуктивного возраста, оставшихся в твоей стране, прежде чем они все исчезнут и Украины больше не будет. Дополнительные деньги и оружие из США не остановят неизбежное", — резюмировал K_NINE_UNIT.
Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России
нанесли удары по энергосистеме Украины
, под удар попали ТЭЦ в разных частях страны.