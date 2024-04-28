https://ria.ru/20240428/zelenskiy-1942897490.html

"Сдавайся": Зеленского жестко осадили после жалоб на российские удары

"Сдавайся": Зеленского жестко осадили после жалоб на российские удары - РИА Новости, 28.04.2024

"Сдавайся": Зеленского жестко осадили после жалоб на российские удары

Пользователи социальной сети Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его жалобы на российские удары по энергосистеме Украины. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T10:24

2024-04-28T10:24

2024-04-28T14:48

в мире

россия

украина

владимир зеленский

сергей лебедев

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его жалобы на российские удары по энергосистеме Украины."Сделай миру одолжение, сдайся России. И верни наши доллары", — потребовал Patrick Jones."Пришло время договориться о мире. Еще пара месяцев, и все, о чем ты сможешь вести переговоры, — это безоговорочная капитуляция. Не откладывай!" — посоветовал главе киевского режима Daniel Tochinskiy."Украине надо понять, что мы ей ничего не должны. Мы не несем ответственности за тебя. Твое правление подвело тебя. Украина погибает из-за этого", — отметил Jay."Как насчет мира? Отдай территорию к востоку от Днепра и спаси последних мужчин репродуктивного возраста, оставшихся в твоей стране, прежде чем они все исчезнут и Украины больше не будет. Дополнительные деньги и оружие из США не остановят неизбежное", — резюмировал K_NINE_UNIT.Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удары по энергосистеме Украины, под удар попали ТЭЦ в разных частях страны.

https://ria.ru/20240428/oruzhie-1942892545.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, сергей лебедев