https://ria.ru/20240428/zdorove-1942892178.html
Нутрициолог рассказала, как пережить праздничные застолья
Нутрициолог рассказала, как пережить праздничные застолья - РИА Новости, 28.04.2024
Нутрициолог рассказала, как пережить праздничные застолья
Горячая вода с лимоном перед едой позволит легче пережить праздничные застолья, рассказала РИА Новости нутрициолог и эксперт Национальной технологической... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T09:27
2024-04-28T09:27
2024-04-28T09:27
общество
наталья севостьянова
национальная технологическая инициатива (нти)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Горячая вода с лимоном перед едой позволит легче пережить праздничные застолья, рассказала РИА Новости нутрициолог и эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) Наталья Севостьянова. "Для того чтобы праздничные застолья прошли с минимальными последствиями для организма, перед едой необходимо пить горячую воду температурой не выше 55 градусов, в воду можно добавить лимон", - рассказала Севостьянова. О поддержке организма и его восстановлении лучше позаботиться заблаговременно - в этом помогают аминокислоты и ферменты для пищеварения, а также симбиотики и качественный восьмичасовой сон, отметила эксперт. "Перед едой можно принять таурин в дозировке 500 миллиграммов. Эта аминокислота, которая необходима для правильной работы всех тканей и органов организма. Как обычно, перед применением препарата необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом. Во время еды можно принять ферменты для пищеварения, что поддержит работу поджелудочной железы", – объяснила она. Нутрициолог рекомендует есть больше зелени - в ней содержится магний, необходимый для работы сердечно-сосудистой системы, биологически активные вещества для обмена веществ, а также клетчатка, полезная для микрофлоры кишечника. Чтобы нормализовать работу кишечника, врач советует принять симбиотики в вечернее время.
https://ria.ru/20240427/shashlyk-1942650736.html
https://ria.ru/20240405/dieta-1937940251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, наталья севостьянова, национальная технологическая инициатива (нти)
Общество, Наталья Севостьянова, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
Нутрициолог рассказала, как пережить праздничные застолья
Нутрициолог Севостьянова посоветовала пить горячую воду с лимоном перед едой
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Горячая вода с лимоном перед едой позволит легче пережить праздничные застолья, рассказала РИА Новости нутрициолог и эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) Наталья Севостьянова.
"Для того чтобы праздничные застолья прошли с минимальными последствиями для организма, перед едой необходимо пить горячую воду температурой не выше 55 градусов, в воду можно добавить лимон", - рассказала Севостьянова.
О поддержке организма и его восстановлении лучше позаботиться заблаговременно - в этом помогают аминокислоты и ферменты для пищеварения, а также симбиотики и качественный восьмичасовой сон, отметила эксперт.
«
"Перед едой можно принять таурин в дозировке 500 миллиграммов. Эта аминокислота, которая необходима для правильной работы всех тканей и органов организма. Как обычно, перед применением препарата необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом. Во время еды можно принять ферменты для пищеварения, что поддержит работу поджелудочной железы", – объяснила она.
Нутрициолог рекомендует есть больше зелени - в ней содержится магний, необходимый для работы сердечно-сосудистой системы, биологически активные вещества для обмена веществ, а также клетчатка, полезная для микрофлоры кишечника. Чтобы нормализовать работу кишечника, врач советует принять симбиотики в вечернее время.