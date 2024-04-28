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Нутрициолог рассказала, как пережить праздничные застолья - РИА Новости, 28.04.2024
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09:27 28.04.2024
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Нутрициолог рассказала, как пережить праздничные застолья
Нутрициолог рассказала, как пережить праздничные застолья - РИА Новости, 28.04.2024
Нутрициолог рассказала, как пережить праздничные застолья
Горячая вода с лимоном перед едой позволит легче пережить праздничные застолья, рассказала РИА Новости нутрициолог и эксперт Национальной технологической... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T09:27
2024-04-28T09:27
общество
наталья севостьянова
национальная технологическая инициатива (нти)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Горячая вода с лимоном перед едой позволит легче пережить праздничные застолья, рассказала РИА Новости нутрициолог и эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) Наталья Севостьянова. "Для того чтобы праздничные застолья прошли с минимальными последствиями для организма, перед едой необходимо пить горячую воду температурой не выше 55 градусов, в воду можно добавить лимон", - рассказала Севостьянова. О поддержке организма и его восстановлении лучше позаботиться заблаговременно - в этом помогают аминокислоты и ферменты для пищеварения, а также симбиотики и качественный восьмичасовой сон, отметила эксперт. "Перед едой можно принять таурин в дозировке 500 миллиграммов. Эта аминокислота, которая необходима для правильной работы всех тканей и органов организма. Как обычно, перед применением препарата необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом. Во время еды можно принять ферменты для пищеварения, что поддержит работу поджелудочной железы", – объяснила она. Нутрициолог рекомендует есть больше зелени - в ней содержится магний, необходимый для работы сердечно-сосудистой системы, биологически активные вещества для обмена веществ, а также клетчатка, полезная для микрофлоры кишечника. Чтобы нормализовать работу кишечника, врач советует принять симбиотики в вечернее время.
https://ria.ru/20240427/shashlyk-1942650736.html
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общество, наталья севостьянова, национальная технологическая инициатива (нти)
Общество, Наталья Севостьянова, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
Нутрициолог рассказала, как пережить праздничные застолья

Нутрициолог Севостьянова посоветовала пить горячую воду с лимоном перед едой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтдыхающие жарят шашлык
Отдыхающие жарят шашлык - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Отдыхающие жарят шашлык. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Горячая вода с лимоном перед едой позволит легче пережить праздничные застолья, рассказала РИА Новости нутрициолог и эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) Наталья Севостьянова.
"Для того чтобы праздничные застолья прошли с минимальными последствиями для организма, перед едой необходимо пить горячую воду температурой не выше 55 градусов, в воду можно добавить лимон", - рассказала Севостьянова.
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О поддержке организма и его восстановлении лучше позаботиться заблаговременно - в этом помогают аминокислоты и ферменты для пищеварения, а также симбиотики и качественный восьмичасовой сон, отметила эксперт.
«
"Перед едой можно принять таурин в дозировке 500 миллиграммов. Эта аминокислота, которая необходима для правильной работы всех тканей и органов организма. Как обычно, перед применением препарата необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом. Во время еды можно принять ферменты для пищеварения, что поддержит работу поджелудочной железы", – объяснила она.
Нутрициолог рекомендует есть больше зелени - в ней содержится магний, необходимый для работы сердечно-сосудистой системы, биологически активные вещества для обмена веществ, а также клетчатка, полезная для микрофлоры кишечника. Чтобы нормализовать работу кишечника, врач советует принять симбиотики в вечернее время.
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ОбществоНаталья СевостьяноваНациональная технологическая инициатива (НТИ)
 
 
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