https://ria.ru/20240428/zapovednik-1942941967.html

Заповедник "Аскания-Нова" открыли для туристов

Заповедник "Аскания-Нова" открыли для туристов - РИА Новости, 28.04.2024

Заповедник "Аскания-Нова" открыли для туристов

Старейший в мире степной биосферный заповедник "Аскания-Нова" на юге Херсонской области открыли для посещения туристов, сообщил РИА Новости директор учреждения... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T17:24

2024-04-28T17:24

2024-04-28T17:24

туризм

новости - туризм

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Старейший в мире степной биосферный заповедник "Аскания-Нова" на юге Херсонской области открыли для посещения туристов, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков. Заповедник был закрыт с весны 2022 года. "Заповедник "Аскания-Нова" впервые открыл свои двери для туристов после долгого перерыва. В первый день нас посетило около 1300 туристов", - сказал Мещеряков. По его словам, официальное открытие состоялось в воскресенье 28 апреля. Первые посетители вместе с детьми смогли не только увидеть редких животных, но и прогуляться по уникальному цветущему дендропарку. Вход в заповедник свободный. "Заповедник "Аскания-Нова" возрождается. За последние два года проделана колоссальная работа. Не только сохранена, но и пополняется коллекция животных, в планах сделать его еще более привлекательным для туристов", - сказал Мещеряков. Заповедник будет работать со среды по воскресенье включительно с 8.00 до 17.00. Исключение: санитарные дни понедельник и вторник, но если они приходятся на праздничные выходные дни, то заповедник будет открыт для посетителей. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - это особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником, основанным в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парки. Общая площадь заповедника превышает 33 тысячи гектар.

https://ria.ru/20240307/loshad-1931829724.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, херсонская область