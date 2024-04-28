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Запад давно мечтает развалить Россию, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.04.2024
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13:07 28.04.2024 (обновлено: 13:26 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/zapad-1942910519.html
Запад давно мечтает развалить Россию, заявила Матвиенко
Запад давно мечтает развалить Россию, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.04.2024
Запад давно мечтает развалить Россию, заявила Матвиенко
Запад давно мечтает развалить Россию, но это никогда не сбудется, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя резолюцию Парламентской РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:07
2024-04-28T13:26
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Запад давно мечтает развалить Россию, но это никогда не сбудется, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о необходимости "деколонизации России" в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую к "деколонизации России"."Конечно, в мечтах у них давно, и они этого не скрывают, развалить Россию, разделить ее на отдельные части, с тем чтобы как раз потом прийти, колонизировать Россию и быть хозяевами в нашей стране. Но, знаете, мечтать не вредно - это никогда не сбудется и не может быть, но градус глупости, необразованности, непрофессионализма просто зашкаливает", - сказала Матвиенко.Россия - мощное суверенное государство, которое ведет открытую и независимую внешнюю политику, добавила она."Кем Россия колонизирована, хотелось бы спросить? У нас суверенное государство, мощное государство, мы ведем открытую, понятную, внятную политику, независимую внешнюю политику - весь мир это знает. Это уже зашкаливает - такая ядовитая русофобия", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20240428/italiya-1942881496.html
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россия, валентина матвиенко, в мире
Россия, Валентина Матвиенко, В мире
Запад давно мечтает развалить Россию, заявила Матвиенко

Матвиенко: Запад давно хочет развалить Россию, но мечтать не вредно

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Запад давно мечтает развалить Россию, но это никогда не сбудется, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о необходимости "деколонизации России" в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую к "деколонизации России".
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"Конечно, в мечтах у них давно, и они этого не скрывают, развалить Россию, разделить ее на отдельные части, с тем чтобы как раз потом прийти, колонизировать Россию и быть хозяевами в нашей стране. Но, знаете, мечтать не вредно - это никогда не сбудется и не может быть, но градус глупости, необразованности, непрофессионализма просто зашкаливает", - сказала Матвиенко.
Россия - мощное суверенное государство, которое ведет открытую и независимую внешнюю политику, добавила она.
"Кем Россия колонизирована, хотелось бы спросить? У нас суверенное государство, мощное государство, мы ведем открытую, понятную, внятную политику, независимую внешнюю политику - весь мир это знает. Это уже зашкаливает - такая ядовитая русофобия", - сказала Матвиенко.
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