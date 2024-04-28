https://ria.ru/20240428/zapad-1942910519.html

Запад давно мечтает развалить Россию, заявила Матвиенко

Запад давно мечтает развалить Россию, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.04.2024

Запад давно мечтает развалить Россию, заявила Матвиенко

Запад давно мечтает развалить Россию, но это никогда не сбудется, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя резолюцию Парламентской РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T13:07

2024-04-28T13:07

2024-04-28T13:26

россия

валентина матвиенко

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_0:57:3146:1826_1920x0_80_0_0_36c13860463cdbc31a53f1c5d286cdb8.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Запад давно мечтает развалить Россию, но это никогда не сбудется, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о необходимости "деколонизации России" в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую к "деколонизации России"."Конечно, в мечтах у них давно, и они этого не скрывают, развалить Россию, разделить ее на отдельные части, с тем чтобы как раз потом прийти, колонизировать Россию и быть хозяевами в нашей стране. Но, знаете, мечтать не вредно - это никогда не сбудется и не может быть, но градус глупости, необразованности, непрофессионализма просто зашкаливает", - сказала Матвиенко.Россия - мощное суверенное государство, которое ведет открытую и независимую внешнюю политику, добавила она."Кем Россия колонизирована, хотелось бы спросить? У нас суверенное государство, мощное государство, мы ведем открытую, понятную, внятную политику, независимую внешнюю политику - весь мир это знает. Это уже зашкаливает - такая ядовитая русофобия", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20240428/italiya-1942881496.html

https://ria.ru/20240428/regiony-1942905853.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, валентина матвиенко, в мире