Запад давно мечтает развалить Россию, заявила Матвиенко
Матвиенко: Запад давно хочет развалить Россию, но мечтать не вредно
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Запад давно мечтает развалить Россию, но это никогда не сбудется, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о необходимости "деколонизации России" в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую к "деколонизации России".
"Конечно, в мечтах у них давно, и они этого не скрывают, развалить Россию, разделить ее на отдельные части, с тем чтобы как раз потом прийти, колонизировать Россию и быть хозяевами в нашей стране. Но, знаете, мечтать не вредно - это никогда не сбудется и не может быть, но градус глупости, необразованности, непрофессионализма просто зашкаливает", - сказала Матвиенко.
Россия - мощное суверенное государство, которое ведет открытую и независимую внешнюю политику, добавила она.
"Кем Россия колонизирована, хотелось бы спросить? У нас суверенное государство, мощное государство, мы ведем открытую, понятную, внятную политику, независимую внешнюю политику - весь мир это знает. Это уже зашкаливает - такая ядовитая русофобия", - сказала Матвиенко.