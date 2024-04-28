https://ria.ru/20240428/zaderzhanie-1942931346.html

В Ингушетии задержали подозреваемых в хищении более миллиарда рублей

В Ингушетии задержали подозреваемых в хищении более миллиарда рублей - РИА Новости, 28.04.2024

В Ингушетии задержали подозреваемых в хищении более миллиарда рублей

Участников организованной преступной группы (ОПГ) задержали на территории Ингушетии по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму более 1 миллиарда рублей, РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T15:56

2024-04-28T15:56

2024-04-28T15:56

происшествия

россия

скфо

республика ингушетия

роскадастр

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ПЯТИГОРСК, 28 апр - РИА Новости. Участников организованной преступной группы (ОПГ) задержали на территории Ингушетии по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму более 1 миллиарда рублей, выделенных для реализации государственных мер поддержки семей с детьми, сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по СКФО. "Правоохранителями выявлена и пресечена деятельность тщательно скрывающейся организованной преступной группы, специализирующейся на хищениях денежных средств в особо крупном размере, выделенных из федерального бюджета для реализации государственных мер поддержки семей с детьми", - говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), соединенные в одном производстве. Установлено, что в состав ОПГ входили сотрудники ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия", жители региона, работники Роскадастра и неустановленные лица. По данным следствия, в период с 2019 по 2022 года члены ОПГ, получая копии личных документов с анкетными и иными данными физических лиц, в том числе свидетельств о рождении третьего и последующих детей, изготавливали подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости и договоры займа между ГУП "РОИЖК РИ" и покупателями объектов недвижимости по ранее изготовленным подложным договорам купли-продажи. Кроме того, они также изготавливали и предоставляли свидетельства о рождении на несуществующих детей, якобы рожденных за пределами Российской Федерации. "В результате противоправных действий члены группы похитили бюджетные денежные средства на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Деятельность организованной преступной группы была тщательно законспирирована и долгое время осуществлялась под видом законной деятельности", – отмечается в релизе. Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела на территории Ингушетии и Северной Осетии при поддержке сотрудников ФСБ и УЭБ и ПК МВД по Республике Ингушетия были проведены 15 обысков по местам жительства и работы членов ОПГ. "Три фигуранта уголовного дела, в том числе директор республиканского унитарного предприятия ипотечного кредитования, который являлся организатором ОПГ, задержаны. В отношении двух фигурантов... избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении третьей фигурантки, которая на иждивении имеет семерых несовершеннолетних детей, двое из которых являются инвалидами, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240401/ingushetiya-1937062748.html

https://ria.ru/20240416/khischenie-1940385629.html

https://ria.ru/20231107/sud-1907921755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, скфо, республика ингушетия, роскадастр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)