https://ria.ru/20240428/zaderzhanie-1942931346.html
В Ингушетии задержали подозреваемых в хищении более миллиарда рублей
В Ингушетии задержали подозреваемых в хищении более миллиарда рублей - РИА Новости, 28.04.2024
В Ингушетии задержали подозреваемых в хищении более миллиарда рублей
Участников организованной преступной группы (ОПГ) задержали на территории Ингушетии по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму более 1 миллиарда рублей, РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T15:56
2024-04-28T15:56
2024-04-28T15:56
происшествия
россия
скфо
республика ингушетия
роскадастр
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ПЯТИГОРСК, 28 апр - РИА Новости. Участников организованной преступной группы (ОПГ) задержали на территории Ингушетии по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму более 1 миллиарда рублей, выделенных для реализации государственных мер поддержки семей с детьми, сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по СКФО. "Правоохранителями выявлена и пресечена деятельность тщательно скрывающейся организованной преступной группы, специализирующейся на хищениях денежных средств в особо крупном размере, выделенных из федерального бюджета для реализации государственных мер поддержки семей с детьми", - говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), соединенные в одном производстве. Установлено, что в состав ОПГ входили сотрудники ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия", жители региона, работники Роскадастра и неустановленные лица. По данным следствия, в период с 2019 по 2022 года члены ОПГ, получая копии личных документов с анкетными и иными данными физических лиц, в том числе свидетельств о рождении третьего и последующих детей, изготавливали подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости и договоры займа между ГУП "РОИЖК РИ" и покупателями объектов недвижимости по ранее изготовленным подложным договорам купли-продажи. Кроме того, они также изготавливали и предоставляли свидетельства о рождении на несуществующих детей, якобы рожденных за пределами Российской Федерации. "В результате противоправных действий члены группы похитили бюджетные денежные средства на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Деятельность организованной преступной группы была тщательно законспирирована и долгое время осуществлялась под видом законной деятельности", – отмечается в релизе. Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела на территории Ингушетии и Северной Осетии при поддержке сотрудников ФСБ и УЭБ и ПК МВД по Республике Ингушетия были проведены 15 обысков по местам жительства и работы членов ОПГ. "Три фигуранта уголовного дела, в том числе директор республиканского унитарного предприятия ипотечного кредитования, который являлся организатором ОПГ, задержаны. В отношении двух фигурантов... избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении третьей фигурантки, которая на иждивении имеет семерых несовершеннолетних детей, двое из которых являются инвалидами, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240401/ingushetiya-1937062748.html
https://ria.ru/20240416/khischenie-1940385629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, скфо, республика ингушетия, роскадастр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, СКФО, Республика Ингушетия, Роскадастр, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ингушетии задержали подозреваемых в хищении более миллиарда рублей
В Ингушетии задержали участников ОПГ по подозрению в хищении бюджетных средств
ПЯТИГОРСК, 28 апр - РИА Новости. Участников организованной преступной группы (ОПГ) задержали на территории Ингушетии по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму более 1 миллиарда рублей, выделенных для реализации государственных мер поддержки семей с детьми, сообщается в Telegram-канале главного управления МВД России по СКФО.
"Правоохранителями выявлена и пресечена деятельность тщательно скрывающейся организованной преступной группы, специализирующейся на хищениях денежных средств в особо крупном размере, выделенных из федерального бюджета для реализации государственных мер поддержки семей с детьми", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), соединенные в одном производстве.
Установлено, что в состав ОПГ входили сотрудники ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия", жители региона, работники Роскадастра
и неустановленные лица.
По данным следствия, в период с 2019 по 2022 года члены ОПГ, получая копии личных документов с анкетными и иными данными физических лиц, в том числе свидетельств о рождении третьего и последующих детей, изготавливали подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости и договоры займа между ГУП "РОИЖК РИ" и покупателями объектов недвижимости по ранее изготовленным подложным договорам купли-продажи. Кроме того, они также изготавливали и предоставляли свидетельства о рождении на несуществующих детей, якобы рожденных за пределами Российской Федерации.
"В результате противоправных действий члены группы похитили бюджетные денежные средства на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Деятельность организованной преступной группы была тщательно законспирирована и долгое время осуществлялась под видом законной деятельности", – отмечается в релизе.
Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела на территории Ингушетии и Северной Осетии при поддержке сотрудников ФСБ
и УЭБ и ПК МВД по Республике Ингушетия
были проведены 15 обысков по местам жительства и работы членов ОПГ.
"Три фигуранта уголовного дела, в том числе директор республиканского унитарного предприятия ипотечного кредитования, который являлся организатором ОПГ, задержаны. В отношении двух фигурантов... избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении третьей фигурантки, которая на иждивении имеет семерых несовершеннолетних детей, двое из которых являются инвалидами, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - заключили в ведомстве.