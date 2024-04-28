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Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокусе" задержали его брата - РИА Новости, 28.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
03:03 28.04.2024 (обновлено: 07:32 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/zaderzhanie-1942873213.html
Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокусе" задержали его брата
Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокусе" задержали его брата - РИА Новости, 28.04.2024
Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокусе" задержали его брата
Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохоном Курбоновым задержали его брата, сообщил РИА Новости сотрудник хостела, где проживали... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T03:03
2024-04-28T07:32
москва
украина
таджикистан
владимир путин
александр бортников
юрий чиханчин
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохоном Курбоновым задержали его брата, сообщил РИА Новости сотрудник хостела, где проживали братья.Ранее Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова до 22 мая в рамках дела о теракте. По версии следствия, он обеспечивал соучастников теракта средствами связи и деньгами для оплаты счетов."Его задержали с братом", – сообщил сотрудник хостела. Он добавил, что брат арестованного Курбонова в хостел не возвращался, и сотрудники не знают, где он.Терракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: напавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Четверо исполнителей теракта – Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов – были задержаны 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Они отправлены под арест.По словам президента, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что исламисты не смогли бы подготовить этот теракт в одиночку, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, спецслужбы считают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в этом участвовали граждане нескольких стран.
https://ria.ru/20240426/figurant-1942555196.html
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москва, украина, таджикистан, владимир путин, александр бортников, юрий чиханчин, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Москва, Украина, Таджикистан, Владимир Путин, Александр Бортников, Юрий Чиханчин, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Теракт в "Крокус Сити Холле"
Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокусе" задержали его брата

Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокусе" Курбоновым задержан его брат

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыДжумахон Курбонов в суде
Джумахон Курбонов в суде - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Джумахон Курбонов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохоном Курбоновым задержали его брата, сообщил РИА Новости сотрудник хостела, где проживали братья.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова до 22 мая в рамках дела о теракте. По версии следствия, он обеспечивал соучастников теракта средствами связи и деньгами для оплаты счетов.
«
"Его задержали с братом", – сообщил сотрудник хостела.
Он добавил, что брат арестованного Курбонова в хостел не возвращался, и сотрудники не знают, где он.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл после теракта - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Суд раскрыл детали о новом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"
26 апреля, 17:03
Терракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: напавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Четверо исполнителей теракта – Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов – были задержаны 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Они отправлены под арест.
Ученик школы № 19 города Красногорска Артем Донсков, помогавший в эвакуации людей из Крокус Сити Холла
Мать спасавшего людей в "Крокусе" подростка рассказала о звонке из АП
26 апреля, 11:42
По словам президента, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что исламисты не смогли бы подготовить этот теракт в одиночку, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, спецслужбы считают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в этом участвовали граждане нескольких стран.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Росфинмониторинг назвал теракт в "Крокус Сити Холле" спланированным
24 апреля, 10:48
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"МоскваУкраинаТаджикистанВладимир ПутинАлександр БортниковЮрий ЧиханчинКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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