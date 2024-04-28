Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокусе" задержали его брата
Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокусе" Курбоновым задержан его брат
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыДжумахон Курбонов в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Джумахон Курбонов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохоном Курбоновым задержали его брата, сообщил РИА Новости сотрудник хостела, где проживали братья.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова до 22 мая в рамках дела о теракте. По версии следствия, он обеспечивал соучастников теракта средствами связи и деньгами для оплаты счетов.
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"Его задержали с братом", – сообщил сотрудник хостела.
Он добавил, что брат арестованного Курбонова в хостел не возвращался, и сотрудники не знают, где он.
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26 апреля, 17:03
Терракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: напавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Четверо исполнителей теракта – Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов – были задержаны 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Они отправлены под арест.
По словам президента, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что исламисты не смогли бы подготовить этот теракт в одиночку, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, спецслужбы считают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в этом участвовали граждане нескольких стран.