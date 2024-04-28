https://ria.ru/20240428/zaderzhanie-1942873213.html

Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокусе" задержали его брата

Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокусе" задержали его брата - РИА Новости, 28.04.2024

Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокусе" задержали его брата

Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохоном Курбоновым задержали его брата, сообщил РИА Новости сотрудник хостела, где проживали... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T03:03

2024-04-28T03:03

2024-04-28T07:32

москва

украина

таджикистан

владимир путин

александр бортников

юрий чиханчин

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохоном Курбоновым задержали его брата, сообщил РИА Новости сотрудник хостела, где проживали братья.Ранее Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова до 22 мая в рамках дела о теракте. По версии следствия, он обеспечивал соучастников теракта средствами связи и деньгами для оплаты счетов."Его задержали с братом", – сообщил сотрудник хостела. Он добавил, что брат арестованного Курбонова в хостел не возвращался, и сотрудники не знают, где он.Терракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: напавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Четверо исполнителей теракта – Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов – были задержаны 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Они отправлены под арест.По словам президента, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что исламисты не смогли бы подготовить этот теракт в одиночку, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, спецслужбы считают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, в этом участвовали граждане нескольких стран.

https://ria.ru/20240426/figurant-1942555196.html

https://ria.ru/20240426/krokus-1942452584.html

https://ria.ru/20240424/krokus-1941954197.html

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украина

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москва, украина, таджикистан, владимир путин, александр бортников, юрий чиханчин, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)