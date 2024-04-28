https://ria.ru/20240428/yausheva-1942870148.html

Россиянам дали советы по борьбе с неврозом во время длинных выходных

Россиянам дали советы по борьбе с неврозом во время длинных выходных - РИА Новости, 28.04.2024

Россиянам дали советы по борьбе с неврозом во время длинных выходных

Отдых во время длинных выходных, которые наступят в связи с майскими праздниками, может вскрыть сложности, которые человек испытывает, например, вызвать чувство РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T02:11

2024-04-28T02:11

2024-04-28T02:11

общество

россия

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Отдых во время длинных выходных, которые наступят в связи с майскими праздниками, может вскрыть сложности, которые человек испытывает, например, вызвать чувство пустоты и подавленности, но важно не игнорировать свои чувства и посвятить время рефлексии и анализу, рассказала РИА Новости клинический психолог Дарья Яушева. Согласно утвержденному правительством РФ графику, в честь праздника Весны и Труда россиян ждут четыре дня отдыха - с 28 апреля по 1 мая. Затем выходными будут 9 и 10 мая в честь Дня Победы, рабочий день 8 мая будет сокращенным. По мнению специалиста, отдых очень важен для работающих людей, но важно то, что это должен быть настоящий отдых, когда происходит переключение на другие дела и процессы, когда можно уделить время себе и важным людям. "Отдых может стать проблемой, если вскроет какие-то сложности. Например, если человек столкнется с внутренними переживаниями — тревогой, ощущением бессмысленности жизни, непрожитыми чувствами. Есть такое понятие — "воскресный невроз". Ощущение пустоты, подавленности может возникнуть у человека, который живет не своей жизнью, у которого есть проблемы в отношениях с собой", - сообщила Яушева. Кроме того, у человека могут обнаружиться проблемы и с окружающими. "Мы знаем примеры, когда внезапно в праздники оказывается, что у членов семьи плохие отношения друг с другом и отдых превращается в скандалы", - отметила Яушева. В таких ситуациях психолог советует не убегать от своих чувств и проблем. "Поможет, если вы дадите себе время и возможность порефлексировать, поразмышлять о ценностях, проанализировать свою жизнь. Честно поговорить с собой о том, что вам нравится, а что нет, от чего можно отказаться или к чему важно изменить отношение. Мы не всегда можем менять обстоятельства, но отношение изменить можем точно", - рассказала Яушева.

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общество, россия