https://ria.ru/20240428/vzryvy-1942965863.html

В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 28.04.2024

В Сумах прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T21:59

2024-04-28T21:59

2024-04-28T21:59

специальная военная операция на украине

в мире

сумы

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах прогремели взрывы", - сообщает ТВ в Telegram-канале, ссылаясь на своих корреспондентов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240428/ukraina-1942948603.html

сумы

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в мире, сумы, украина, вооруженные силы рф