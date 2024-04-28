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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 28.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T19:09

2024-04-28T19:09

2024-04-28T19:09

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье украинский телеканал "Общественное" в Telegram.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога. "В Запорожье слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в сообщении "Общественного". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины