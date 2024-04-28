https://ria.ru/20240428/vyvod-1942906032.html

"Путин оказался прав": в ФРГ сделали неприятный вывод об Украине

"Путин оказался прав": в ФРГ сделали неприятный вывод об Украине - РИА Новости, 28.04.2024

"Путин оказался прав": в ФРГ сделали неприятный вывод об Украине

Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от колоссальных расходов на помощь Украине, заявил в интервью... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T12:22

2024-04-28T12:22

2024-04-28T14:51

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от колоссальных расходов на помощь Украине, заявил в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала."Путин полагает, что ни США, ни Европа не могут и не хотят оказывать Украине достаточную и долгосрочную поддержку. Он, возможно, прав", — отметил аналитик.Масала также подчеркнул, что сопротивление дальнейшей помощи Украине постепенно растет. Кроме того, добавил он, голоса тех, кто считает, что уже предпринято достаточно действий в сторону Киева, становятся все громче.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Москвой, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240428/oruzhie-1942892545.html

https://ria.ru/20240428/zelenskiy-1942897490.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, nbc