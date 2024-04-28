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"Путин оказался прав": в ФРГ сделали неприятный вывод об Украине - РИА Новости, 28.04.2024
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12:22 28.04.2024 (обновлено: 14:51 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/vyvod-1942906032.html
"Путин оказался прав": в ФРГ сделали неприятный вывод об Украине
"Путин оказался прав": в ФРГ сделали неприятный вывод об Украине - РИА Новости, 28.04.2024
"Путин оказался прав": в ФРГ сделали неприятный вывод об Украине
Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от колоссальных расходов на помощь Украине, заявил в интервью... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T12:22
2024-04-28T14:51
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от колоссальных расходов на помощь Украине, заявил в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала."Путин полагает, что ни США, ни Европа не могут и не хотят оказывать Украине достаточную и долгосрочную поддержку. Он, возможно, прав", — отметил аналитик.Масала также подчеркнул, что сопротивление дальнейшей помощи Украине постепенно растет. Кроме того, добавил он, голоса тех, кто считает, что уже предпринято достаточно действий в сторону Киева, становятся все громче.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Москвой, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240428/oruzhie-1942892545.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, nbc
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, NBC
"Путин оказался прав": в ФРГ сделали неприятный вывод об Украине

Эксперт бундесвера Масала: Путин предсказал усталость Запада от Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент России Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от колоссальных расходов на помощь Украине, заявил в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.
"Путин полагает, что ни США, ни Европа не могут и не хотят оказывать Украине достаточную и долгосрочную поддержку. Он, возможно, прав", — отметил аналитик.
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Масала также подчеркнул, что сопротивление дальнейшей помощи Украине постепенно растет. Кроме того, добавил он, голоса тех, кто считает, что уже предпринято достаточно действий в сторону Киева, становятся все громче.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Москвой, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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