https://ria.ru/20240428/vystavka-1942882141.html

На Поклонной горе в Москве выставили трофейный танк Leopard и БМП Marder

На Поклонной горе в Москве выставили трофейный танк Leopard и БМП Marder - РИА Новости, 28.04.2024

На Поклонной горе в Москве выставили трофейный танк Leopard и БМП Marder

Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80 выставили на Поклонной горе в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T07:21

2024-04-28T07:21

2024-04-28T09:02

киев

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дмитрий песков

т-72 "урал"

бтр-80

специальная военная операция на украине

центральный военный округ

сша

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80 выставили на Поклонной горе в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.Сейчас за ограждениями видны Marder и Leopard. На обеих машинах немецкий флаг. Танк Leopard 2 был доставлен ремонтно-эвакуационной группой в ремонтное подразделение Центрального военного округа (ЦВО) с Авдеевского направления в середине апреля. БМП Marder эвакуировали из-под Авдеевки в конце марта.Как сообщили в Минобороны, выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военными во время спецоперации, откроется на Поклонной горе 1 мая и продлится месяц.В экспозиции будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. Помимо упомянутых Leopard и Marder, гости смогут ознакомиться с американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выставка на Поклонной горе вызовет большой интерес у россиян, поскольку "они должны видеть поверженную технику".

https://ria.ru/20240421/tank-1941328432.html

https://ria.ru/20240427/m1150-1942656902.html

киев

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авдеевка

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киев, россия, дмитрий песков, т-72 "урал", бтр-80, центральный военный округ, сша, авдеевка, москва