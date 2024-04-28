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На Поклонной горе в Москве выставили трофейный танк Leopard и БМП Marder
На Поклонной горе в Москве выставили трофейный танк Leopard и БМП Marder - РИА Новости, 28.04.2024
На Поклонной горе в Москве выставили трофейный танк Leopard и БМП Marder
Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80 выставили на Поклонной горе в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T07:21
2024-04-28T07:21
2024-04-28T09:02
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, украинские Т-72 и БТР-80 выставили на Поклонной горе в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.Сейчас за ограждениями видны Marder и Leopard. На обеих машинах немецкий флаг. Танк Leopard 2 был доставлен ремонтно-эвакуационной группой в ремонтное подразделение Центрального военного округа (ЦВО) с Авдеевского направления в середине апреля. БМП Marder эвакуировали из-под Авдеевки в конце марта.Как сообщили в Минобороны, выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военными во время спецоперации, откроется на Поклонной горе 1 мая и продлится месяц.В экспозиции будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. Помимо упомянутых Leopard и Marder, гости смогут ознакомиться с американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выставка на Поклонной горе вызовет большой интерес у россиян, поскольку "они должны видеть поверженную технику".
https://ria.ru/20240421/tank-1941328432.html
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киев, россия, дмитрий песков, т-72 "урал", бтр-80, центральный военный округ, сша, авдеевка, москва
Киев, Россия, Дмитрий Песков, Т-72 "Урал", БТР-80, Специальная военная операция на Украине, Центральный военный округ, США, Авдеевка, Москва
На Поклонной горе в Москве выставили трофейный танк Leopard и БМП Marder
На Поклонную гору в Москве привезли трофейные Leopard, Marder, Т-72 и БТР-80 ВСУ