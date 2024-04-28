Боец из Сербии, воюющий за ДНР с 2021-го, не получает выплаты за ранения
Боец СВО из Сербии пожаловался на отсутствие выплат за два ранения
Доброволец из Сербии Александр Йокич. Кадр видео
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Сербский доброволец Александр Йокич, который защищает Донбасс с 2021 года и участвовал в боях за Мариуполь и под Угледаром пожаловался РИА Новости на отсутствие выплат за два ранения, полученных в ходе СВО.
Согласно российскому законодательству, участникам спецоперации положены страховые и единовременные выплаты за полученные ранения.
Йокич приехал в ДНР сразу после окончания школы. Там вступил в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад" и в составе подразделения участвовал в боях за Мариуполь, где в марте 2022-го был тяжело контужен. Второе ранение он получил в мае при штурме "Азовстали": спасая раненых сослуживцев попал под минометный обстрел.
"За первое заверили, что получу, но для этого нужно иметь российское гражданство. А по второму пришел письменный отказ, где указывают, что травмировался я по собственной неосторожности, а не потому, что попал под обстрел", - рассказывает Йокич.
В итоге боец собирался судиться, обратился к адвокату. Но, как выяснилось по итогам разговоров с юристами, ситуация тупиковая – "без российского паспорта никто ничем мне помочь не сможет".
Александр Йокич награжден Георгиевским крестом lV и III степени и медалью "За освобождение Мариуполя".
Ранее стало известно, что Йокичу грозит депортация в Сербию, где ему грозит 25 лет тюрьмы по статье "Наемничество". Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился по этому вопросу в Главное управление по вопросам миграции МВД и к властям ДНР. По словам Хинштейна, добровольцу четыре раза отказывали в получении российского гражданства из-за того, что он заключил контракт с ДНР, а не c Минобороны. Впоследствии стало известно, что Йокичу оформляют временное убежище.
В начале января президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах России, и членов их семей.