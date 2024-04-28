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Боец из Сербии, воюющий за ДНР с 2021-го, не получает выплаты за ранения - РИА Новости, 28.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:00 28.04.2024 (обновлено: 08:19 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/vyplaty-1942714632.html
Боец из Сербии, воюющий за ДНР с 2021-го, не получает выплаты за ранения
Боец из Сербии, воюющий за ДНР с 2021-го, не получает выплаты за ранения - РИА Новости, 28.04.2024
Боец из Сербии, воюющий за ДНР с 2021-го, не получает выплаты за ранения
Сербский доброволец Александр Йокич, который защищает Донбасс с 2021 года и участвовал в боях за Мариуполь и под Угледаром пожаловался РИА Новости на отсутствие РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T01:00
2024-04-28T08:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сербия
мариуполь
владимир путин
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Сербский доброволец Александр Йокич, который защищает Донбасс с 2021 года и участвовал в боях за Мариуполь и под Угледаром пожаловался РИА Новости на отсутствие выплат за два ранения, полученных в ходе СВО.Согласно российскому законодательству, участникам спецоперации положены страховые и единовременные выплаты за полученные ранения.Йокич приехал в ДНР сразу после окончания школы. Там вступил в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад" и в составе подразделения участвовал в боях за Мариуполь, где в марте 2022-го был тяжело контужен. Второе ранение он получил в мае при штурме "Азовстали": спасая раненых сослуживцев попал под минометный обстрел."За первое заверили, что получу, но для этого нужно иметь российское гражданство. А по второму пришел письменный отказ, где указывают, что травмировался я по собственной неосторожности, а не потому, что попал под обстрел", - рассказывает Йокич.В итоге боец собирался судиться, обратился к адвокату. Но, как выяснилось по итогам разговоров с юристами, ситуация тупиковая – "без российского паспорта никто ничем мне помочь не сможет".Александр Йокич награжден Георгиевским крестом lV и III степени и медалью "За освобождение Мариуполя".Ранее стало известно, что Йокичу грозит депортация в Сербию, где ему грозит 25 лет тюрьмы по статье "Наемничество". Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился по этому вопросу в Главное управление по вопросам миграции МВД и к властям ДНР. По словам Хинштейна, добровольцу четыре раза отказывали в получении российского гражданства из-за того, что он заключил контракт с ДНР, а не c Минобороны. Впоследствии стало известно, что Йокичу оформляют временное убежище.В начале января президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах России, и членов их семей.
https://ria.ru/20240428/dobrovolets-1942737528.html
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донецкая народная республика
сербия
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в мире, донецкая народная республика, сербия, мариуполь, владимир путин, александр хинштейн, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Сербия, Мариуполь, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Боец из Сербии, воюющий за ДНР с 2021-го, не получает выплаты за ранения

Боец СВО из Сербии пожаловался на отсутствие выплат за два ранения

Доброволец из Сербии Александр Йокич. Кадр видео
Доброволец из Сербии Александр Йокич. Кадр видео
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Сербский доброволец Александр Йокич, который защищает Донбасс с 2021 года и участвовал в боях за Мариуполь и под Угледаром пожаловался РИА Новости на отсутствие выплат за два ранения, полученных в ходе СВО.
Согласно российскому законодательству, участникам спецоперации положены страховые и единовременные выплаты за полученные ранения.
Сопровождающий ОБТФ Каскад - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
"Остались один на один". Что грозит иностранцам, воевавшим за Донбасс
08:00
Йокич приехал в ДНР сразу после окончания школы. Там вступил в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад" и в составе подразделения участвовал в боях за Мариуполь, где в марте 2022-го был тяжело контужен. Второе ранение он получил в мае при штурме "Азовстали": спасая раненых сослуживцев попал под минометный обстрел.
"За первое заверили, что получу, но для этого нужно иметь российское гражданство. А по второму пришел письменный отказ, где указывают, что травмировался я по собственной неосторожности, а не потому, что попал под обстрел", - рассказывает Йокич.
В итоге боец собирался судиться, обратился к адвокату. Но, как выяснилось по итогам разговоров с юристами, ситуация тупиковая – "без российского паспорта никто ничем мне помочь не сможет".
Александр Йокич награжден Георгиевским крестом lV и III степени и медалью "За освобождение Мариуполя".
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
В Госдуме рассказали, каких обращений больше всего приходит по теме СВО
2 апреля, 14:39
Ранее стало известно, что Йокичу грозит депортация в Сербию, где ему грозит 25 лет тюрьмы по статье "Наемничество". Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился по этому вопросу в Главное управление по вопросам миграции МВД и к властям ДНР. По словам Хинштейна, добровольцу четыре раза отказывали в получении российского гражданства из-за того, что он заключил контракт с ДНР, а не c Минобороны. Впоследствии стало известно, что Йокичу оформляют временное убежище.
В начале января президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах России, и членов их семей.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСербияМариупольВладимир ПутинАлександр ХинштейнГосдума РФ
 
 
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