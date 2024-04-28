https://ria.ru/20240428/vyplaty-1942714632.html

Боец из Сербии, воюющий за ДНР с 2021-го, не получает выплаты за ранения

Боец из Сербии, воюющий за ДНР с 2021-го, не получает выплаты за ранения - РИА Новости, 28.04.2024

Боец из Сербии, воюющий за ДНР с 2021-го, не получает выплаты за ранения

Сербский доброволец Александр Йокич, который защищает Донбасс с 2021 года и участвовал в боях за Мариуполь и под Угледаром пожаловался РИА Новости на отсутствие РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T01:00

2024-04-28T01:00

2024-04-28T08:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сербия

мариуполь

владимир путин

александр хинштейн

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942038570_0:173:785:614_1920x0_80_0_0_8109e49f31b6213f3e3bd429ebf6997d.jpg

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Сербский доброволец Александр Йокич, который защищает Донбасс с 2021 года и участвовал в боях за Мариуполь и под Угледаром пожаловался РИА Новости на отсутствие выплат за два ранения, полученных в ходе СВО.Согласно российскому законодательству, участникам спецоперации положены страховые и единовременные выплаты за полученные ранения.Йокич приехал в ДНР сразу после окончания школы. Там вступил в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад" и в составе подразделения участвовал в боях за Мариуполь, где в марте 2022-го был тяжело контужен. Второе ранение он получил в мае при штурме "Азовстали": спасая раненых сослуживцев попал под минометный обстрел."За первое заверили, что получу, но для этого нужно иметь российское гражданство. А по второму пришел письменный отказ, где указывают, что травмировался я по собственной неосторожности, а не потому, что попал под обстрел", - рассказывает Йокич.В итоге боец собирался судиться, обратился к адвокату. Но, как выяснилось по итогам разговоров с юристами, ситуация тупиковая – "без российского паспорта никто ничем мне помочь не сможет".Александр Йокич награжден Георгиевским крестом lV и III степени и медалью "За освобождение Мариуполя".Ранее стало известно, что Йокичу грозит депортация в Сербию, где ему грозит 25 лет тюрьмы по статье "Наемничество". Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился по этому вопросу в Главное управление по вопросам миграции МВД и к властям ДНР. По словам Хинштейна, добровольцу четыре раза отказывали в получении российского гражданства из-за того, что он заключил контракт с ДНР, а не c Минобороны. Впоследствии стало известно, что Йокичу оформляют временное убежище.В начале января президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах России, и членов их семей.

https://ria.ru/20240428/dobrovolets-1942737528.html

https://ria.ru/20240402/obrascheniya-1937349786.html

донецкая народная республика

сербия

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, сербия, мариуполь, владимир путин, александр хинштейн, госдума рф