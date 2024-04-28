Володин назвал условие спасения стран Европы
Володин: страны Европы спасутся, если начнут думать о своем суверенитете
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Страны Европы спасутся, только если начнут думать о своем суверенитете, иначе все закончится для них плачевно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину..
"Закончится все это плохо, потому что сегодняшнее спасение европейских государств в их суверенитете. Если только страны Европы начнут думать о своем суверенитете, о сохранении своих ценностей, о развитии своей экономики, они тогда спасутся", - сказал Володин.
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Но, по словам спикера нижней палаты, если страны Европы и дальше будут фактически отдавать свой суверенитет "странным структурам", как ПАСЕ, Европарламент и их производным, для них это закончится "плачевно".
"Для экономики Германии мы видим уже, чем закончился прошлый год - он с минусом, у них рецессия. Если говорить о всех странах еврозоны, там по-видимому 0,3% рост экономики за прошлый год, в сравнении с 3,6% России или Индии, где рост 7%, Китай - там 6%, других стран, это в основном страны БРИКС, мы с вами видим разницу", - указал Володин.
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