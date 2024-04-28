https://ria.ru/20240428/volodin-1942921997.html

Володин назвал условие спасения стран Европы

Володин назвал условие спасения стран Европы - РИА Новости, 28.04.2024

Володин назвал условие спасения стран Европы

Страны Европы спасутся, только если начнут думать о своем суверенитете, иначе все закончится для них плачевно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T14:28

2024-04-28T14:28

2024-04-28T14:28

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вячеслав володин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Страны Европы спасутся, только если начнут думать о своем суверенитете, иначе все закончится для них плачевно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину.. "Закончится все это плохо, потому что сегодняшнее спасение европейских государств в их суверенитете. Если только страны Европы начнут думать о своем суверенитете, о сохранении своих ценностей, о развитии своей экономики, они тогда спасутся", - сказал Володин. Но, по словам спикера нижней палаты, если страны Европы и дальше будут фактически отдавать свой суверенитет "странным структурам", как ПАСЕ, Европарламент и их производным, для них это закончится "плачевно". "Для экономики Германии мы видим уже, чем закончился прошлый год - он с минусом, у них рецессия. Если говорить о всех странах еврозоны, там по-видимому 0,3% рост экономики за прошлый год, в сравнении с 3,6% России или Индии, где рост 7%, Китай - там 6%, других стран, это в основном страны БРИКС, мы с вами видим разницу", - указал Володин.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

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Дарья Буймова

европа, германия, россия, вячеслав володин, павел зарубин, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы, европарламент, в мире