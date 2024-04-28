https://ria.ru/20240428/volodin-1942899304.html

Володин поздравил работников скорой с профессиональным праздником

Володин поздравил работников скорой с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.04.2024

Володин поздравил работников скорой с профессиональным праздником

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T10:56

2024-04-28T10:56

2024-04-28T10:56

общество

вячеслав володин

госдума рф

день работника скорой помощи

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД. "Действуя четко и слаженно, самоотверженно исполняя свой долг, работники скорой помощи сохраняют здоровье и спасают жизни людей. Благодаря знаниям, опыту, преданности делу справляются с самыми сложными задачами. Спасибо вам за все! Поздравляю с профессиональным праздником", - приводятся слова Володина на сайте ГД. Спикер нижней палаты пожелал работникам скорой помощи успехов и благополучия.

https://ria.ru/20240112/prokuratura-1920862508.html

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Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, госдума рф, день работника скорой помощи