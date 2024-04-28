Рейтинг@Mail.ru
Володин поздравил работников скорой с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/volodin-1942899304.html
Володин поздравил работников скорой с профессиональным праздником
Володин поздравил работников скорой с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.04.2024
Володин поздравил работников скорой с профессиональным праздником
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T10:56
2024-04-28T10:56
общество
вячеслав володин
госдума рф
день работника скорой помощи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД. "Действуя четко и слаженно, самоотверженно исполняя свой долг, работники скорой помощи сохраняют здоровье и спасают жизни людей. Благодаря знаниям, опыту, преданности делу справляются с самыми сложными задачами. Спасибо вам за все! Поздравляю с профессиональным праздником", - приводятся слова Володина на сайте ГД. Спикер нижней палаты пожелал работникам скорой помощи успехов и благополучия.
https://ria.ru/20240112/prokuratura-1920862508.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав володин, госдума рф, день работника скорой помощи
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День работника скорой помощи
Володин поздравил работников скорой с профессиональным праздником

Спикер Госдумы Володин поздравил работников скорой с профессиональным праздником

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, сообщается на сайте ГД.
"Действуя четко и слаженно, самоотверженно исполняя свой долг, работники скорой помощи сохраняют здоровье и спасают жизни людей. Благодаря знаниям, опыту, преданности делу справляются с самыми сложными задачами. Спасибо вам за все! Поздравляю с профессиональным праздником", - приводятся слова Володина на сайте ГД.
Спикер нижней палаты пожелал работникам скорой помощи успехов и благополучия.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Володин поблагодарил работников прокуратуры за принципиальность
12 января, 09:33
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФДень работника скорой помощи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала